ميركل: مصر أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي مع ألمانيا خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





فيما أكدت المستشارة الأمريكية إنجيلا ميركل أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط.



