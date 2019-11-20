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ميركل: مصر أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:41 م
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ميركل
ميركل
رقية جمال
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي مع ألمانيا خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل. 

فيما أكدت المستشارة الأمريكية إنجيلا ميركل أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر المستشار الألمانية صباح اليوم للقاء المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.
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الكلمات المفتاحية

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