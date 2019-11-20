هشام إدريس: تحركات السيسي السنوات الأخيرة أنعشت السياحة

أكد هشام إدريس، عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السياح لمصر خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، حيث شهدت ارتفع نحو 40% سنويًا، منوهًا بأننا أوشكنا على العودة بالسياحة المصرية لما كانت عليه عام 2010 بفضل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ 4 سنوات الأخيرة.





وأضاف "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرك خارج الصندوق، وانفتح على جميع دول العالم، مشددًا على أن التحرك الرئاسي على مستوى العالم أعطى انطباع أمني قوي لمصر، إلى جانب تحركات وزارة السياحة بالقطاع الخاص والعام من خلال إقامة المعارض الكبرى على مستوى العالم، والتي كان لها تأثير قوى.



