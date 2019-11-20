للصيانة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق سكنية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن قطع التيار الكهربائي عن 9 مناطق سكنية بمدينة بني سويف، هي: "عزمي، والحي الغربي، الرمد، وأرض المحلج، وصلاح سالم، وطريق الفيوم، ومجمع المحاكم، ومستشفى الرمد، وشارع المدارس" وذلك يوم الجمعة المقبل 22 نوفمبر 2019، بداية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك لعمل صيانة على لوحة كهرباء المرماح التي تخدم تلك المناطق.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن قطاع الكهرباء بالمحافظة، يتقدم بإعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.

