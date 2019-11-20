Advertisements
محافظ القاهرة يوجه برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:29 م
Advertisements
إسماعيل منطاوي
Advertisements
استهل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بالوقوف دقيقة حداد على روح نقيب مهندس أحمد محروس محمد حسين الشهيد الذى اغتالته الايادى الآثمة أثناء أداء واجبه الوطني فى سيناء، مؤكداً على ان هذه الحوادث لاتزيد الضباط والجنود الا اصراراً على فداء الوطن بأرواحهم.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الأحياء بسرعة استكمال حصر المباني المخالفة التي سيتم التصالح عليها قبل انتهاء فترة السماح المقررة بمعرفة مجلس الوزراء، وكذلك حصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيبس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.
كما وجه المحافظ لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات على الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية لضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية الى جانب زيادة منافذ البيع لخلق المنافسة وضبط الاسعار.
كما شدد على رئيس هيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالتنسيق مع الاحياء وسرعة الانتهاء من إصلاح معدات الهيئة لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة.
كما وجه المحافظ لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار خلال موسم الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الشهرين القادمين، وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات، كما وجه بأهمية العمل على تطهير البالوعات بصفة دورية ومستمرة وإنشاء بالوعات أمطار لتصريفها على النيل بطول الكورنيش.
Advertisements