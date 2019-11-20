محافظ القاهرة يوجه برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار

استهل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بالوقوف دقيقة حداد على روح نقيب مهندس أحمد محروس محمد حسين الشهيد الذى اغتالته الايادى الآثمة أثناء أداء واجبه الوطني فى سيناء، مؤكداً على ان هذه الحوادث لاتزيد الضباط والجنود الا اصراراً على فداء الوطن بأرواحهم.





ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الأحياء بسرعة استكمال حصر المباني المخالفة التي سيتم التصالح عليها قبل انتهاء فترة السماح المقررة بمعرفة مجلس الوزراء، وكذلك حصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيبس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.





كما وجه المحافظ لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات على الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية لضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية الى جانب زيادة منافذ البيع لخلق المنافسة وضبط الاسعار.





كما شدد على رئيس هيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالتنسيق مع الاحياء وسرعة الانتهاء من إصلاح معدات الهيئة لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة.



