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بشرى سارة من البرلمان بشان معاشات الأرامل والمطلقات المحذوفين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:48 م
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بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وافقت  لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح برغبة المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان بشأن إعادة معاشات الأرامل والمطلقات الذين تم حذفهم خلال الفترة الأخيرة. 

من جانبه قال النائب سليمان وهدان، إنه تلاحظ حذف عدد كبير من الأرامل والمطلقات خلال الفترة الأخيرة، ووقف المعاش الخاص بهم علي الرغم من أن تلك الفئات تحتاج إلي رعاية ورفع الظلم عنهم، لاسيما خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي لرفع الضغط عن هذه الفئات، مشيرًا إلى أن المشكله قائمة اكثر من 5 شهور ماضية في منظومة معاش تكافل وكرامة، حيث تم ايقاف البطاقات للعديد من المواطنين، وبشكل عشوائي، ولا يوجد دراسات سليمة، متابعا: كان يجب قبل وقف الصرف القيام بدراسة علي أسس علمية ومنهجية. 

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.
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الكلمات المفتاحية

مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد سلطان بروناى تخزين الحبوب أخبار مصر

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