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ريال مدريد يخطف صفقة مدوية من برشلونة
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:56 م
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توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مع صفقة من العيار الثقيل خلال الفترة الحالية لضمها في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم.
افاد موقع ديفنسا سنترال الإٍسباني، أـن ريال مدريد توصل لاتفاق مع فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي وذلك بعد صراع قوي مع برشلونة.
واشار الموقع إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي لضمه في الصيف المقبل بعد مفاوضات بين الطرفين.
وعرض ريال مدريد على نظيره نادي نابولي بـ80 مليون يورو للتعاقد مع فابيان رويز والذي ابدي موافقته على اللعب بمقيص الملكي بالموسم المقبل.
وينتظر نادي ريال مدريد موافقة نادي نابولي على فتح باب الرحيل أمام اللاعب لإنهاء الصفقة بشكل رسمي بعد تفضيل اللاعب الانضمام لريال مدريد على برشلونة.
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