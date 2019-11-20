Advertisements
Advertisements
Advertisements

أ×بار البورصة المصرية .. "التجاري الدولي "يدفع مؤشر البورصة الرئيسي للهبوط 0.52% بالمنتصف

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:33 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، أدائها المتباين بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط همبيعات المستثمرين العرب والأجانب ، وهبوط الأسهم القيادية ، حيث تصدرسهم البنك التجارى الدولى المشهد ، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء علي أسهم جديدة لم تنل حظهاً من الصعود خلال الفترات السابقة من قطاع الكيماويات، والمنتجات المنزلية والشخصية ، والعقارات، وقطاع التشييد ومواد البناء ، مع تحسن نسبي لقيم التداولات التي بلغت الي الأن نحو 317 مليون جنيه ، بالتداول علي 135 ورقة مالية وبمخطط سيولة 57%.
 
أخبار البرصة المصرية ..تباين بمؤشرات البورصة  في منتصف التعاملات 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 14238 نقطة ، فيما تماسك مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" متاثراً بعمليات شراء الأفراد المصريين بعمليات شراء علي أسهمه ، وارتفع  بنسبة 0.56% ليصل مستوى 538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1425 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 479 نقطة.


أخبار البورصة المصرية .. توقعات ببدء إرتداد المؤشر الرئيسي من اليوم

وتوقع محمد جاب الله خبير أسواق المال ، أن يبدأ المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الإرتداد ولكن مع إعتبار مستوي 14500 كمقاومة حالية ، وأضاف أن الأسهم التي أشرت في أول الأسبوع هم من القطاع المالي والبتروكيماويات وبعض أسهم الإسكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع ميسي

منذ ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 19 ساعة

مدرب جديد على طاولة برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

برشلونة يقلب الطاولة في ملف أنسو فاتي

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ 37 دقيقة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل الصعود بالمنتصف وسط إتجاه شرائي للمصريين

البورصة تواصل الصعود بالمنتصف وسط إتجاه شرائي للمصريين

تباين مؤشرات البورصة المصرية بالمنتصف وسط مبيعات المصريين

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.58% في منتصف التعاملات

مؤشرات البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدعم مشتريات الأجانب

المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز حاجز الـ 14000 نقطة بمنتصف تعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status