أ×بار البورصة المصرية .. "التجاري الدولي "يدفع مؤشر البورصة الرئيسي للهبوط 0.52% بالمنتصف





أخبار البورصة المصرية





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، أدائها المتباين بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط همبيعات المستثمرين العرب والأجانب ، وهبوط الأسهم القيادية ، حيث تصدر سهم البنك التجارى الدولى المشهد ، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء علي أسهم جديدة لم تنل حظهاً من الصعود خلال الفترات السابقة من قطاع الكيماويات، والمنتجات المنزلية والشخصية ، والعقارات، وقطاع التشييد ومواد البناء ، مع تحسن نسبي لقيم التداولات التي بلغت الي الأن نحو 317 مليون جنيه ، بالتداول علي 135 ورقة مالية وبمخطط سيولة 57% .

أخبار البرصة المصرية ..تباين بمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 14238 نقطة ، فيما تماسك مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" متاثراً بعمليات شراء الأفراد المصريين بعمليات شراء علي أسهمه ، وارتفع بنسبة 0.56% ليصل مستوى 538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1425 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 479 نقطة.









أخبار البورصة المصرية .. توقعات ببدء إرتداد المؤشر الرئيسي من اليوم



