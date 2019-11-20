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أهلا بالصقيع.. درجة الحرارة غدا فى القاهرة تصل لـ 12

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
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تشهد البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد طقس متقلب نظرا لوجود فصل الخريف الذي من المتوقع انتهائه خلال أيام، ليدخل فصل الشتاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

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