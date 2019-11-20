Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 في السوق المحلى.. السعر يستقر في ظل كثرة المعروض

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:30 م
Advertisements
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
Advertisements
اسعار اللحوم اليوم 
استقرت اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 20-11-2019 في الأسواق المحلية حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 120 جنيها في محلات الجزارة وتواصل اسعار اللحوم استقرارها خلال شهر نوفمبر الجارى وذلك بعد انخفاضها بشكل كبير خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي مما أدى الى تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر ذاته بحيب حصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

 اسباب انخفاض اسعار اللحوم 

 أرجعت شعبة القصابين السبب وراء انخفاض اسعار اللحوم خلال الفترة الماضية إلى زيادة المعروض من السلعة في الاسواق خلال الفترة الماضية في ظل استقرار حالة الطلب من المستهلكين الأمر الذي يسبب في تراكم المعروض من السلعة وبالتالى انخفاض الاسعار.

 اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية بمحلات الجزارة
سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 180 جنيها، وتعتبر اللحم البتلو من أغلى انواع اللحوم والاكثر اقبالا في الاسواق المصرية، فيما استقر سعر كيلو اللحم الكندوز من 110 إلى 160 جنيها بالأسواق المحلية، أما عن سعر كيلو اللحم الضأن فتراوح ما بين من 120 جنيها إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها ويتباين هذا السعر وفقا للمنطقة، بينما سجلت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية نحو 85 – 95 جنيها للكيلو وهى نفس معدلاتها السابقة بحسب ما اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية.
 
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم

الكندوزمن 80 إلى 120 جنيه
البتلومن 100 إلى 125 جنيه
الضأن 100 إلى 120 جنيه
اللحم الجاموسي80 إلى 130 جنيه
اللحم الجملي 80 إلى 120 جنيه
 اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
 اللحم السوداني 75 جنيه
اللحم الهندي 75 جنيه
 الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
 سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه
 سعر الكبدة البلدي 90 جنيه

توافر الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم
كما أعلنت اوزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها أنها تسعى لتوفير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية منها الأرز والسكر والزيت كما أعلنت توافر كميات كبيرة من اللحوم تكفى احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على ضرورة توافر السلع للسوق المحلى، وبعد توجيهات الرئيس شهدت الأسواق المصرية انفراجة في أسعار السلع واللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية والتى بدأت من شهر سبتمبر الماضي واستمرت طوال شهر اكتوبر إلى وقتنا الحالى.


Advertisements

أخبار تهمك

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 14 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب جديد على طاولة برشلونة

منذ أقل من ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

برشلونة يقلب الطاولة في ملف أنسو فاتي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع ميسي

منذ أقل من ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status