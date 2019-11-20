اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 في السوق المحلى.. السعر يستقر في ظل كثرة المعروض

اسعار اللحوم اليوم

استقرت اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 20-11-2019 في الأسواق المحلية حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 120 جنيها في محلات الجزارة وتواصل اسعار اللحوم استقرارها خلال شهر نوفمبر الجارى وذلك بعد انخفاضها بشكل كبير خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي مما أدى الى تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر ذاته بحيب حصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.





اسباب انخفاض اسعار اللحوم





أرجعت شعبة القصابين السبب وراء انخفاض اسعار اللحوم خلال الفترة الماضية إلى زيادة المعروض من السلعة في الاسواق خلال الفترة الماضية في ظل استقرار حالة الطلب من المستهلكين الأمر الذي يسبب في تراكم المعروض من السلعة وبالتالى انخفاض الاسعار.





اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية بمحلات الجزارة