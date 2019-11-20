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اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 في السوق المحلى.. السعر يستقر في ظل كثرة المعروض
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:30 م
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اسعار اللحوم اليوم
استقرت اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 20-11-2019 في الأسواق المحلية حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 120 جنيها في محلات الجزارة وتواصل اسعار اللحوم استقرارها خلال شهر نوفمبر الجارى وذلك بعد انخفاضها بشكل كبير خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي مما أدى الى تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر ذاته بحيب حصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
اسباب انخفاض اسعار اللحوم
أرجعت شعبة القصابين السبب وراء انخفاض اسعار اللحوم خلال الفترة الماضية إلى زيادة المعروض من السلعة في الاسواق خلال الفترة الماضية في ظل استقرار حالة الطلب من المستهلكين الأمر الذي يسبب في تراكم المعروض من السلعة وبالتالى انخفاض الاسعار.
اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية بمحلات الجزارة
سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 180 جنيها، وتعتبر اللحم البتلو من أغلى انواع اللحوم والاكثر اقبالا في الاسواق المصرية، فيما استقر سعر كيلو اللحم الكندوز من 110 إلى 160 جنيها بالأسواق المحلية، أما عن سعر كيلو اللحم الضأن فتراوح ما بين من 120 جنيها إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها ويتباين هذا السعر وفقا للمنطقة، بينما سجلت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية نحو 85 – 95 جنيها للكيلو وهى نفس معدلاتها السابقة بحسب ما اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية.
اسعار اللحوم اليوم
|الكندوز
|من 80 إلى 120 جنيه
|البتلو
|من 100 إلى 125 جنيه
|الضأن
|100 إلى 120 جنيه
|اللحم الجاموسي
|80 إلى 130 جنيه
|اللحم الجملي
|80 إلى 120 جنيه
|اللحم البرازيلي
|75 إلى 85 جنيه
|اللحم السوداني
|75 جنيه
|اللحم الهندي
|75 جنيه
|الضأن المستورد
|60 إلى 80 جنيه
|سعر الكبدة المجمدة
|30 جنيه
|سعر الكبدة البلدي
|90 جنيه
توافر الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم
كما أعلنت اوزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها أنها تسعى لتوفير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية منها الأرز والسكر والزيت كما أعلنت توافر كميات كبيرة من اللحوم تكفى احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على ضرورة توافر السلع للسوق المحلى، وبعد توجيهات الرئيس شهدت الأسواق المصرية انفراجة في أسعار السلع واللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية والتى بدأت من شهر سبتمبر الماضي واستمرت طوال شهر اكتوبر إلى وقتنا الحالى.
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