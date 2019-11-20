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"الأرصاد": الطقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى 15 بالقاهرة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:00 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة البرودة سوف تستمر حتي نهاية الأسبوع الجاري، حيث أننا نشهد طقس معتدل نهارًا بارد في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، مناشدًا المواطنين بارتداء ملابس خريفية تميل للشتوية في هذه التوقيت.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، منوهًا بأن هناك كتلة هوائية متجانسة قادمة من شمال الجزيرة العربية وجنوب أوروبا تؤثر على شمال وجنوب البلاد، وتجعل درجات الحرارة تتراوح بين 25-26 درجة على القاهرة والوجه البحري، و24-25 درجة على السواحل الشمالية، تصل لـ 27 درجة على شمال الصعيد، و28-29 درجة على جنوب الصعيد، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة بين 14-15 درجة.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن الرياح معتدلة والبحرين مهيأين تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية، موضحًا أنه مازال هناك شهر متبقي من فصل الخريف، ومن الممكن أن نشهد ارتفاع اخر في درجات الحرارة خلال هذا الشهر.
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