محافظ بورسعيد يشهد احتفال مستشفى أطفال النصر بيوم الطفل العالمي

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، احتفالية مستشفى أطفال النصر التخصصي بيوم الطفل العالمي والذي تم تنظيمه للأطفال الذين تم شفاءهم من عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية والذي يبلغ عددهم ٢١ طفل، وذلك بحضور اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب رئيس هيئةالرعاية بمنظومة التأمين الصحي، والدكتور قطب السيد مدير مستشفى أطفال النصر وأطباء قسم قسطرة القلب ودكتور مصطفى السعيد نقيب الأطباء، ودكتور أمير التلوانى نائب رئيس مشروع التأمين الصحي الشامل والمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور عبد الرحمن عفيفي المشرف علي وحدة القلب بمستشفي اطفال النصر وعدد من القيادات الطبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة



وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاركة الأطفال الذين من الله عليهم بالشفاء وذلك خلال احتفالية عيد الطفل، داعيا الله أن يحفظ مصر ويتمتع ابناءها بدوام الصحة.



وأضاف المحافظ بأن مستشفى النصر أصبحت صرح طبى نفتخر به بعد أن أصبح تجرى بها العمليات الكبرى والتى لم تشهدها من قبل.



وأشار إلى أن قسم جراحات القلب الذى يعمل تحت اشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب يدل على الطفرة الطبية الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها.



وقدم المحافظ الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اختيار بورسعيد لتكون بداية الانطلاق لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مؤكدا أن الاهتمام بصحة المواطنين كان على قائمة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وجه الشكر لكل من ساهم فى تنفيذ المنظومة الطبية الجديدة بالمحافظة، لافتا إلى أن مستشفى النصر التخصصي شهدت تحولا كبيرا وتطورا فى أقل من ١٨ شهر، وأصبح صرحا عظيما يضاهي صروح طبية عالمية.



وتم تنظيم احتفالية للأطفال وأسرهم، وشاركت إدارة مرور بورسعيد في اليوم الترفيهي بعدد من العربات الترفيهية داخل المستشفى وبدأ الاحتفال بعمل يوم ترفيهى للأطفال وكلمة عدد من القيادات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، وتم استعراض الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى.



وفي ختام الحفل، قام اللواء عادل الغضبان بتكريم عدد من القيادات الطبية التي ساهمت فى تطبيق التامين الصحي الشامل والأطباء والعاملين بمستشفى النصر التخصصي.