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المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:53 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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كان من المفترض أن تكون الصفقة التجارية "المرحلة الأولى" بين الولايات المتحدة والصين بمثابة اتفاق محدود يسمح لقادة البلدين بالحصول على انتصار سهل مع تهدئة الأسواق المالية.

يقول أشخاص مطلعون على المحادثات إن الأمر قد يتحول إلى شيء أكبر إذا وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مطالب بكين بخفض التعريفات الحالية على البضائع الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية هذا الشهر إن إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة خلال الحرب التجارية شرط مهم لأي اتفاق. والطلب يتساءل المسؤولون الأمريكيون عما إذا كانت المشتريات الصينية العالية للسلع الزراعية الأمريكية، والوعود بتحسين الوصول إلى صناعة الخدمات المالية في الصين، والتعهدات بحماية الملكية الفكرية كافية للمطالبة بالمقابل.

وقال شخصان أطلعا على المحادثات إن ترامب قرر أن إلغاء التعريفات الحالية، بالإضافة إلى إلغاء فرض التعريفة الجمركية المقررة في 15 ديسمبر على نحو 156 مليار دولار على السلع الاستهلاكية الصينية، يتطلب تنازلات أعمق من الصين.

وقال ديريك مقص، وهو باحث صيني بمعهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن، الرئيس يريد خيار عقد صفقة أكبر مع الصين، إنه أكبر من الصفقة الصغيرة التي أعلن عنها في أكتوبر.

وأضاف مقص، الذي يتشاور مع مسؤولي الإدارة، ما إذا كان ترامب سيوافق على إلغاء التعريفات الحالية يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان يعتقد أنه سيفيد فرص إعادة انتخابه.

ويود بعض مستشاري البيت الأبيض أن يروا أن الصين توافق على المشتريات الزراعية الكبيرة والمحددة، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بالتعريفات الحالية للرافعة المالية المستقبلية.

وهذا من شأنه أن يساعد دائرة ترامب الانتخابية للحزام الزراعي في الوقت الذي يسمح فيه للرئيس بالحملة على الحفاظ على موقفه "المتشدد بشأن الصين، والذي يستقطب الناخبين في ولايات رئيسية مثل أوهايو وميشيغان وبنسلفانيا.

ولكن بكين امتنعت عن الالتزام هنا إلى كمية محددة من شراء المنتجات الزراعية، ضمن إطار زمني معين، ويريد السماح عقود توريد وإملاء الطلب بدلا من ذلك.

وتريد بكين أيضًا من ترامب إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة 15٪ على البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها حوالي 125 مليار دولار والتي تم فرضها في الأول من سبتمبر، وكذلك توفير بعض التخفيف من التعريفة الجمركية البالغة 25٪ المفروضة على قائمة سلع صناعية واستهلاكية سابقة بقيمة 250 مليار دولار.

وقال أحد الخبراء التجاريين في واشنطن إنه من أجل تحقيق ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار من المشتريات الصينية السنوية للسلع الزراعية الأمريكية التي روج لها ترامب في أكتوبر. 

وفمن المرجح أنه سيتعين عليه إلغاء جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ بدء الحرب التجارية في عام 2018.

وترامب والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر إن تقديم مثل هذه التنازلات من أجل صفقة تجارية "نحيفة" تفشل في معالجة قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الأساسية ليس صفقة جيدة بالنسبة إلى ترامب، على حد تعبير شخص آخر أطلع على مكالمة هاتفية تجارية في نهاية الأسبوع الماضي.

ويقول مستشارو البيت الأبيض، إن ترامب هو صانع القرار النهائي في الولايات المتحدة بشأن أي صفقة، ولم يلتزم بأي تفاصيل حتى الآن.

ويقول خبراء تجاريون إنه من الممكن الآن دفع الصفقة التجارية "المرحلة الأولى"، التي كان من المتوقع أن تكتمل في غضون أسابيع من مؤتمر صحفي في أكتوبر بين ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، إلى العام المقبل.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن الولايات المتحدة الامريكية الصين الصفقة التجارية

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