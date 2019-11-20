Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحباط ترويج طني عصائر مجهولة المصدر في الجيزة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 9 عدم الإعلان عن أسعار، 16 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 انتاج خبز ناقص الوزن، 22 خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجارى (مصنع عصائر) بدون ترخيص بداخله (2 طن و200 لتر) عصائر بدون بيانات، وبلغ الإجمالي 70 قضية تموينية مخالفة.

وتم الاشراف علي نقل المواد البترولية للمحطات الخدمية، وتوزيع أسطوانات الغاز للمستهلكين، ووجه مدير أمن الجيزة باستمرار تكثيف الجهود تنسيقا مع الجهات المعنية لضبط المخالفات التموينية التي شأنها زيادة العبء علي المواطنين.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

برشلونة يقلب الطاولة في ملف أنسو فاتي

منذ أقل من ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 18 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ 33 دقيقة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب جديد على طاولة برشلونة

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع ميسي

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status