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وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:47 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اليوم، أنه سيتم الانتهاء من العمرة الجسيمة ل ٤١ جرار قبل نهاية ٣٠/ ٦/  ٢٠٢٠ وذلك خلال تواجده بورش ايرماس المتخصصة في صيانة الجرارات لمتابعة بدء مشروع العمرة الجسيمة ل٤١ جرار في اطار التعاقد المبرم يوم الخميس الماضي بين هيئة السكك الحديدية وشركة PRL الامريكية والذي يتضمن تصنيع وتوريد ٥٠ جرار جديد وتحديث ٥٠ جرار من الاسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة ل٤١.

وشاهد وزير النقل بدء فك محركات ومواتير الجر لعدد ٤ جرارات من ال ٤١ جرار التي سيتم عمل العمرة الجسيمة لها حيث سيتم شحن المحركات والمواتير الى أمريكا لإصلاحها وصيانتها او استبدالها حسب الحالة الفنية لكل منها بالتزامن مع صيانة واصلاح باقي اجزاء الجرارات بقطع غيار أصلية وبايدي عمال وفنيين مصريين وتحت اشراف خبراء من الشركة الاجنبية.

كما تابع وزير النقل مشروع تطوير الورشة والذي إشتمل علي إنشاء ورشة بواجي جديدة كاملة ورفع كفاءة ورشة البواجي القديمة وإعادة إستخدامها لتكون ورشة رفع وتركيب لزيادة الطاقة الإنتاجية من عمرة وصيانة للجرارات وإصلاح وحدات البواجي والموتورات بالإضافة إلي إنشاء عدد 2 ورشة موازية لورشة العمرة والموتورات وورشة البورينج وإمدادها بماكينات CNC ( ماكينات الخراطة الرقمية الحديثة ) وإنشاء مخازن جديدة لإستيعاب كافة قطع الغيار.

وأضاف انهم يسابقون الزمن لدعم قوة الجر بالسكة الحديد سواء من خلال دعم الاسطول الحالي من الجرارات او شراء جرارات جديدة بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية لافتا الى ان تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم ايضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الاعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)
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الكلمات المفتاحية

ورش ايرماس بدء العمرة الجسيمة ل 41 جرار سكة حديد اخبار وزارة النقل

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