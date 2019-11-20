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مورينيو يقتحم قائمة الأعلى أجرا في العالم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:39 م
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مورينيو
مورينيو
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اقتحم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي قائمة أعلى المدربين أجراً في العالم بعد تعاقده صباح اليوم مع النادي اللندني.


واعلن توتنهام تعاقده مع مورينيو صباح اليوم في نظير حصوله على 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد راتب سنوي على أن يقود الفريق حتي 2023 وسيخوض أول لقاء يوم السبت المقبل أمام وستهام.


واكدت شبكة بي إن سبورت الأخبارية على أن مورينيو سيصبح ثاني أعلي مدرب أجراً بعد تعاقده في الساعات الماضية مع توتنهام.


جاء ترتيب أعلي المدربين أجراً كالتالي:
▪️ جوارديولا 23 مليون
▪️ سيميوني 15 مليون
▪️ بينيتيز 13.5 مليون
▪️كانافارو 12 مليون
▪️ زيدان 12 مليون
▪️ كونتي 11 مليون
▪️ توخيل 9 مليون
▪️ فالفيردي 9 مليون
▪️ كلوب 8 مليون
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