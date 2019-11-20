الحكومة الفلسطينية: أمريكا ارتكبت خطأ تاريخيًا وسياستها ستحرق المنطقة

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن أمريكا ارتكبت خطأ تاريخيًا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات.

وأضاف أبو ردينة، أن العلاقات مع أمريكا لن تعود طالما تستمر الإدارة بسياستها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووفقًا للوكالة، أكد أبو ردينة، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول بالسياسة الخارجية لواشنطن.

وقال بومبيو: "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

ووصف المفاوض الفلسطيني، صائب عريقات، الخطوة الأميركية بشأن المستوطنات بأنها تصرف غير مسؤول.

وغرد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على "تويتر": "المستوطنات الإسرائيلية خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص تحقيق السلام الشامل. نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد رحّب بالموقف الأميركي إزاء المستوطنات. وذكر أن القرار الأميركي "يصحح خطأ تاريخياً"، ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.