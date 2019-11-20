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في اليوم العالمي للطفل: بالارقام ماذا قدم صندوق تحيا مصر لأطفالنا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:35 م
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اليوم العالمي للطفل
اليوم العالمي للطفل
محمد المسلمي
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يحتفل العالم في ال٢٠ من شهر نوفمبر كل عام باليوم العالمي للطفل ليمثل عيدا للطفولة لتعزيز الترابط الدولي والتوعية في جميع دول العالم بحقوق الطفل .

ويتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

وبهذه المناسبة نستعرض خلال السطور التالية بعض إنجازات الدولة المصرية في مجال رعاية الطفولة والتي شارك بها صندوق تحيا مصر بفاعلية منذ تأسيسه وتجعل الاحتفال بعيد الطفل هذا العام مختلفا.


ومن هنا  ترصد"الفجر"، بالارقام ماذا قدم صندوق تحيا مصر لأطفالنا؟

ويأتي في مقدمة جهود صندوق تحيا مصر لرعاية الطفولة باعتباره معاونا لكافة أجهزة الدولة، برنامج حماية أطفال بلا مأوى " احنا  معاك " والذي شارك من خلاله الصندوق في حماية أكثر من ٢٣ ألف طفل مأوى .

وقال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر ان برنامج احنا معاك يعتبر سبيلا للصندوق نحو المشاركة الفاعلة في رعاية الطفولة من خلال عدة تدخلات قام بها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى .

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاص"للفجر"،انه تم تطوير اكبر ٦ دور رعاية لأطفال بلا مأوى تابعة للوزارة في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية والمنيا  ورفع كفاءتها وتطوير الجهاز الإداري بها لتوفير ظروف معيشة متكاملة الأنشطة تقدم للأطفال دار هذه الدور بتكلفة بلغ قدرها ١١٤ مليون جنيه من الصندوق .

وأضح"، أنه تم استحداث وسيلة جديدة لانتشال أكثر من ٢٣ طفل بلا مأوى من مخاطر العيش بالشارع حتى الآن تتمثل في ١٧ وحدة متنقلة تعمل في ١٤ محافظة تتضمن فريقا من أطباء وإخصائيين لديهم القدرة والخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات بالإضافة إلي تجهيز هذه الوحدات بوسائل ترفيه تجذب الأطفال وتسهل من مهمة دراسة حالتهم تمهيدا لاعادة دمجهم مع أسرهم مرة أخرى او توجيههم الي احد دور الرعاية التي تم تطويرها. 

في ذات السياق أطلق صندوق تحيا مصر بداية العام الجاري مبادرة نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية لحمايتهم من هذه المسببات والحد من نسب تسرب بعضهم من التعليم نتيجة ضعف النظر .

ويشير القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر الي ان المبادرة تستهدف الكشف علي نحو ٥ ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية وتوفير مليون نظارة طبية للحالات المتوقع اكتشاف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار خلال الكشف الطبي لافتا إلي أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للطفل يأتي مختلفا في مصر اذ اننا استطعنا أن نور حياة كريمة لنحو ٢٣ ألف طفل بلا مأوي فضلا عن توفير فرصة لمليون طفل ليروا الحياة بشكل أفضل بعد معاناة كانوا يعيشونها لاصابتهم بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.
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