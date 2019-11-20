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تنظيم المهرجان الثقافي الفني بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:41 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عطالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية فعاليات المهرجان الثقافى الفنى بالمدن الجامعية للطلبة وذلك يوم الأربعاء 20 112019.

تضمن المهرجان إلقاء عدد من الأشعار العامية والفصحى وإقامة مسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم والحديث الشريف وفي الابتهالات والتواشيح ومسابقة للمواهب الفنية في الغناء والتقليد والعزف.

وعقدت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور أحمد يس، المدرس بكلية دار العلوم.
تنظيم المهرجان الثقافي الفني بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم (صور)
تنظيم المهرجان الثقافي الفني بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم (صور)
تنظيم المهرجان الثقافي الفني بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم (صور)
تنظيم المهرجان الثقافي الفني بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم (صور)
تنظيم المهرجان الثقافي الفني بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم (صور)
تنظيم المهرجان الثقافي الفني بالمدن الجامعية للطلبة بالفيوم (صور)
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