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منة فضالي توجه رسالة لجمهورها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:41 م
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منة فضالي
منة فضالي
هبة أحمد
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تهتم الفنانة منة فضالي بمشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت منة صورة جديدة لها، وظهرت منة في الصورة، وهي جالسة في أحد الأماكن، ومُرتدية تي شيرت باللون الأبيض، وجاكيت جينز، وبنطلون جينز باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وارتدت كاب باللون البني الفاتح، ونظارة شمس باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، ونالت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعيها .

وعلقت منة على الصورة قائلة :"كل شيء سوف يأتي إليك في الوقت المناسب كن صبورًا" .

مشاركة منة في مسلسل "جوارح الغربان"

ومن الجدير بالذكر أن منة أعلنت أمس عن تعاقدها على مسلسل "جوارح الغربان"، حيث نشرت صورة لها عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت منة على الصور قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم زهرة من مسلسل جوارح الغربان انتاج شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي، والجابري اخراج أستاذ حسني صالح، تآليف شاذلي فرج، ومحمد البجلاتي، دعواتكم جميعا".

مشاركة منة في فيلم"ماكو"

يُشار أن منة فضالي تشارك حاليًا في فيلم "ماكو"، والفيلم تدرو أحداثه تحت مياه البحر الأحمر في إطار من الغموض والخيال العلمي، ويشارك في بطولته منة فضالي، عمرو وهبة، خالد أنور،ناهد السباعي،سارة الشامي،والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام.


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