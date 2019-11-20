فنانة شهيرة تشتبك بالأيدي مع مُعلمات نجلها داخل المدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ملاك الكويتية، وهي داخل مدرسة نجلها، حيث اتجهت لمعرفة سبب حرمانه من الحضور للمدرسة، موضحة أنه تعرض للضرب على يد أحد زملاؤه ووصل الأمر إلى الإصابة.





واشتبكت ملاك الكويتية، مع إحدى مدراست نجلها، التي منعتها من تصوير الواقعة بهاتفها لترفض ملاك، غربتهم وتوثق الحدث، وحاولت إحدى المدرسات خطف هاتفها المحمول منها لمنعها من التصوير الا أنها رفضت وقالت: "ليش ماتخلونى اصور".





وظهر في الفيديو إحدى العاملات وهي ملقاة على الأرض واتهمت ملاك الكويتية، بالتعدي عليها بالضرب إلا أن ملاك، أقسمت أنها لن تلمسها وأنها افتعلت ذلك من أجل التشهير بها.



