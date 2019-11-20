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رئيس مواطنون ضد الغلاء يكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم والسلع الغذائية (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:38 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمود عسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عدة أيام طالب بتخفيض أسعار السلع الغذائية التي تقدمها وزارة التموين، لافتًا إلى أن وزارة التموين قامت بشراء كميات كبيرة من الأرز والسكر لتأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع، وكان هذا سبب ارتفاع أسعار الأرز والسكر في التموين عن أسعاره في القطاع الخاص، وترتب على ذلك إعلان وزارة التموين خفض أسعار السلع التموينية الأساسية بداية من ديسمبر. 

وأضاف "عسقلاني"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن هناك حزمة من السلع الغذائية انخفضت أسعارها نتيجة وجود آليات عملت عليها الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية ساهم في انخفاض أسعار الخضروات بنسبة كبيرة، معربًا عن أمله أن يفتح باب تصدير منتجات الصوب الزراعية، مشيرًا إلى أن سعر الفلفل الألوان 20 جنيه في الأسواق، بينما سعره في الصوب الزراعية 2.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار بـ 2.5 جنيه.

وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن سبب انخفاض أسعار اللحوم هو قرار منع ذبح البتلو الذي ساهم في تسمين البتلو لـ 500 كيلو، مما ساهم في زيادة المعروض من اللحوم، وأحدث توازن في السوق ترتب عليه انخفاض الأسعار في الأسواق. 
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