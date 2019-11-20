محافظ الفيوم يوجه بحصر الاحتياجات اللازمة من معدات النظافة ومهمات الإنارة

أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهاته لمسئولي الشئون الإدارية والمالية والطرق وكافة الجهات ذات الصلة، بحصر احتياجات كافة المراكز والقرى من الآلات والمعدات الخاصة بالنظافة والتجميل والرصف وتمهيد الطرق ومهمات وأدوات الإنارة، للعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفيرها للارتقاء بمنظومة النظافة بشتى أنحاء المحافظة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الفيوم بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والاستاذ محمود الجعيدي مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالديوان العام.





خلال اللقاء أكد محافظ الفيوم على سرعة حصر احتياجات كافة المراكز والقرى من الأدوات والمعدات الخاصة بالنظافة والتجميل، فضلًا عن الاحتياجات الخاصة بمهمات الإنارة، للوصول بمنظومة النظافة بشتى أنحاء المحافظة الى الشكل الحضارى اللائق، مضيفًا بأن منظومة العمل بالمحافظة تسير بشكل متكامل من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات.



