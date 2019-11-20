بإطلالة صباحية.. داليا مصطفي بدون مكياج (صورة)







وعلقت علي الصورة قائلة: "صباح الخير".





وحاز المنشور علي أعجاب متابعيها وتفاعل البعض معاها حيث قال أحدهم:"صباح الورد والجمال." وقال أخر :"أحلي داليا".





يذكر ان الفنانه داليا مصطفي يعرض لها حاليا مسلسل "حواديت الشانزليزية"، تدور أحداثه في إطار فترة الخمسينيات، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان إياد نصار، ومي سليم، ودانا حمدان، وإدوارد، وسارة عادل، وأماني كامل، وعايدة رياض، وهاجر الشرنوبي، وسمر محمد متولي، ورحاب نصر، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي.





يذكر أن أخر أعمال داليا مصطفى، مسلسل "قمر هادئ"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم هاني سلامه، ويسرا اللوزي، ومحي الدين، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج "سينرجي".



تحرص الفنانه داليا مصطفي علي مشاركه متابعيها ومحبيها بصور من يومياتها الخاصه والفنية، وشاركت داليا جمهورها بصوره لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت داليا بإطلالة صباحية هادئة من عطلتها في أسبانيا وظهرت مرتدية جاكت باللون الزيتي وشعر كيرلي.