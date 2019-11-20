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وزير الكهرباء يستقبل المدير العام لعمليات الإستثمار ببنك الإستثمار الآسيوى

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد صلاح الحج
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استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Yee Ean Pang المدير العام لعمليات الإستثمار والبنية التحتية  ببنك الإستثمار الآسيوىAIIB وZiwiei Liao  رئيس العمليات المتخصصة للقطاع الخاص بالبنك والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك .

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة بنك الإستثمار والبنية التحتية الآسيوى فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، حيث استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة للقضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال حيث يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، ونجح القطاع فى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة والتى ستصل إلى 6,6 جيجاوات بنهاية عام 2020 وستزيد هذه القدرات المضافة لتصل إلى حوالى 8200 ميجاوات بعد الإنتهاء من المشروعات التى تحت الدراسة .

وأكد على الإهتمام الذى يوليه القطاع لإيجاد حلول متكاملة بدخول القدرات المضافة من الطاقات المتجددة فى الشبكة وتحقيق تكامل بينها وبين مصادر الطاقة المختلفة الأخرى .

وشدد على الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل والتى من المقرر الإنتهاء من نسب كبيرة من تطويرها بنهاية العام القادم ،موضحا انه يجرى على التوازى تدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وتطوير مراكز التحكم والتى تقوم به الوزارة بالفعل ضمن خطط تطويرها  حيث يتم إضافة حوالى 47 مركز تحكم لرفع مستوى جودة الأداء.

ورحب الوزير بالتعاون مع بنك الإستثمار والبنية التحتيىة الآسيوى فى عدد من المجالات ومن بينها محطات تحلية المياه وذلك بتحقيق تكامل بينها وبين الطاقات المتجددة ،وكذلك الرى بإستخدام أنظمة متكاملة مع الطاقات المتجددة ،زيادة الخلايا الشمسية أعلى المنازل وإيجاد التمويل اللازم لذلك بطرق ميسرة لمن يرغبون فى ذلك منها التعاون فى مجال السيارات الكهربائية والإهتمام بالتقدم فيها والإستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.

وأشاد المدير العام لعمليات الإستثمار والبنية التحتية  ببنك الإستثمار الآسيوى بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة مؤكدين على التعاون الحالى المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك حيث شارك البنك فى 11 مشروع بمجمع بنبان للطاقة الشمسية ، ومشروعات الطاقة المستدامة ، وكفاءة الطاقة وغير ذلك.

وأعرب عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون المستقبلى مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة، مؤكدًا إستعدادهم لتقديم خبراتهم  ودراساتهم بالإضافة إلى تبادل الخبرات  فى مجالات تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وتخزين الطاقة وإستخدام البطاريات اللازمة لذلك.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات،معربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والبنك فى كافة المجالات.

 


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