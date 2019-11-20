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داخل الأوكار الإجرامية.. القبض على 55 تاجر مخدرات بالجيزة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:34 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة من بينهم 59 متهما، 4 تعاطي، 55 اتجار، عثر بحوزتهم 2485 جرام مخدر الحشيش، 566 أقراص مخدرة، 348 جرام هروين، 7320 جرام استروكس، 130 جرام شادو، 3500 جرام البانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية 18 متهم، 16 اتجار، 2 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 3 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم، 3 طبنجة عيار 9 مم، 9 فرد خرطوش محلى عيار 12 مم، 7 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 155 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 30 متهم، 2 تعاطي، 28 اتجار، عثر بحوزتهم 1770 جرام مخدر الحشيش، 200 أقراص مخدرة، 9 جرام هيروين، 580 جرام استروكس، 150 جرام شادو، 20 جرام البودر.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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