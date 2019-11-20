Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطالع الفلكى الأربِعَاء 20/11/2019..طَرِيأكْ أخضَر!

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:22 م
Advertisements
الطالع الفلكى الأربِعَاء 20/11/2019..طَرِيأكْ أخضَر!
الطالع الفلكى الأربِعَاء 20/11/2019..طَرِيأكْ أخضَر!
أحمد يسرى
Advertisements
*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من  16 نوفمبر - 16 ديسمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.

اليوم 11 هاتُور قبطى ، 20 تِشْرين ثَانِ رُومى، 23 رَبيعٍ الأوّل، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: (يمكن يسكنِّى فوء السّطُوح)- سطُوح مين ؟ دِلوأتى مفيش سطوح ، دِلوَأتِى فيه رُوف جاردِنْ.(نجيب الرّيحانى من فيلم لعبة السّت-1946)

*القمر فى العذراء "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(عطارد فى سَيْرِه المُباشر، يستردّ سرعته الطبيعية من جديد)
اليوم بمشيئة الله تَعَالى فى التاسعة و11 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة يسترد عطارد سرعته الطبيعية من جديد والتى كان فقدها 31 أكتوبر الماضى ، ماذا يعنى هذا ؟

على الطريقتيْن الهنديّة والغربيّة (سِيدِيرَال/تُرُوبيكال سِيسْتِمْ) فعطارد يتواجد فى بُرج العقرب مع إختلاف الدرجة ، العقرب يرمز للأماكن المغلقة والزواج ، على ذلك فاسترداد عطارد لسرعته الطبيعيّة من جديد فى العقرب بالإمكان توقّع رفع للعراقيل التى وقفت فى طريق إسترداد لحقوق مالية تخصّ تجارتك أو رجوع مُطلّقة لعصمة زوجها ، عطارد يرمز للتجارة وتبادل المنافع من معلومات أو أموال وغالباً تكون عراقيل السفر أو الزواج هى المال وعليه فربّما (قد) تجد وفرة لأموال تُذلّل بها صعوبات سفرك أو زيجتك لتنال مرغوبك بسلاسة وسهولة فالإشارة الخضراء تعنى الحركة بعد التعطيل.

اليوم بإذن الله تَعَالى سنبدأ بالشعور بأن الأمور بدأت تسير بنعومة أكبر وسلاسة أكثر، لن نضطر إلى تكرار تعليماتنا عشرة مرّات ليفهمها الآخر، أخطاء الأطباء والإعلاميين تبدأ فى التناقص ،إن كنت تشعر بالكسل والوَخَم والمَرَض فقد تشعر اليوم وفجأة وكأن أحدهم قد قام بإعطائك حقنة مُنشّطة (فيلم أنكل زيزو حبيبى) لنُنهِى أثقل الأعمال بسُرعة وسهولة وكفاءة ، إسترداد علاقات إجتماعيّة مقطوعة لأقارب أو أصدقاء أو إنفصال زوجى أو حبّ ذاب فى طىّ النسيان ليعود من جديد بقوّة أو ترميم لعلاقات مُتضرّرة،إعادة بناء جسور الودّ والتفاهم بين حبيب أخطأت بحقّه فى الماضى أو الإتصال بصديق قديم إنقطعت أخباره وترغب فى تجديد علاقتك به ،إصلاح أجهزة الإتصالات من هواتف وحواسيب وسيارات وعودتها للعمل من جديد ، عند إسترداد عطارد لسرعته بعد أن فقدها تكون أول 48 ساعة ميمُونة فى ثقافة التنجيم الهندى (راجع مقال عفريت سَبَأ 11/2/2015) لعودة مُطلقة لعصمة زوجها أو إسترداد علاقة حب قديمة سَنَحَتْ لك من جديد بالحلال أو نَتْشْ وظيفة أو فرصة تجارية أفلتت من يدك فى الماضى ، بمشيئة الله تَعَالى.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى
تحل ذكرى ميلاد أيقونة السّينما العربيّة النَجمة لُبنى عبد العزيز فكل عام وهِىَ بألف خير ، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم لُبنى عبد العزيز و الإسم لُبنى حامد عبد العزيز ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

 (مطاردنفر)،(دنفركلورادو)،(عصبى للغاية)،(إمرأة تبتسم)،(روحٌ شُجاعَة)،(تاج أبيض)،(سنُووايت/حسناء الجليد)،(الحقوق المدنيّة)،(شمسٌ بازغة) ،(يوم العشّاق فلانتايْن)،(فاكهة مُحرّمَة)،(بزوغ عشتار)،(أوامر عشتار)،(أكسيرالحياة)،(بركان غاضب/نَشِط)،(لحظة حُبّ)، (ملكة الرمال البعيدة/ ملكة من الرّمال البعيدة)، (صلاةٌ صافية/خاشعة).

*قرينتها الفلكيّة
الفنانة برلنتى عبد الحميد رَحِمَهَا الله والتى وُلدت معها فى نفس اليوم والشهر والسنة ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة برلنتى عبد الحميد مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات توجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.
(مصدوم وحزين)،(الدّائرة الذهبيّة/الصّفوَة)،(معرفة باطنيّة/تصوّف)،(إصابة الكاحل)،(أنثى صامدة)،(حظّ سعيد).

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: لاتضغط على نفسك سواءً على جبهة العمل أو على جبهة العاطفة ، الإفراط فى التّوتروالقلق لن يجلب سوى ضغط الدم، عندها لن يفيدك هذا ولاذاك.

برج الثور: الإحساس نعمة،إن شعرت أن أحد الأشخاص بالعمل أوالأسرة يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمضايقات أو مُمازحات ولو بحُسْن نيّة.

برج الجوزاء: في التأنّى السّلامة ، تركيزك مرتفع فى العمل طالما لا تتسرّع ، إحترس عند التعامل مع أنصاف المتعلمين فقد يحاول واحدٍ منهم خداعك.

برج السّرطان: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.

برج الأسد: إعتزازك بنفسك يُعزّز من مركزك فى العمل لاسيّما وأنك لاتطلب سوى الإحترام والتقدير،تذكير البعض بالمسافات من وقتٍ لآخر بكل لباقة وأدب.

برج العذراء: إبتعد عن التدخل فى شئون الآخرين و اهتم بشئونك ومصلحتك، لا توجّه النصيحة إلا لمن يستحقها ، ويُقدّرها.

برج الميزان: رُبما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.

برج العقرب: قد تتمكّن من ترميم علاقة قديمة مُتضرّرة وإعادة الودّ لشخص من الماضى  أو إصلاح أمورك العاطفّة بسهولة ، الكلمة الزّين تقضى الدَّيْن. 
 
برج القوس: فرص لتسوية نزاعات قضائية بصورة ودّية وكذلك منافع وخدمات من أصحاب النفوذ.

برج الجدى: لاتأخذ قرارك دون توفر معلومات كافية صحيحة ومُكتملة وغير مشوّهة ،هذا الأسلوب مفيد فى العمل و فى حياتك الخاصة.
 
برج الدّلو: إن وجدت نفسك فى موقف تراخِ أخلاقى فابتعد فوراً ، إبتعد عن الأشخاص والأماكن المشبوهة وتلك التى لاتليق بمستواك الإجتماعى أو تعليمك.

برج الحوت: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم الابراج حظك اليوم توقعات الابراج برجك اليوم الطالع الفلكي الابراج حظك اليوم الابراج اليوم الابراج الفلكية

أخبار تهمك

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 23 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status