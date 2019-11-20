الطالع الفلكى الأربِعَاء 20/11/2019..طَرِيأكْ أخضَر!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 11 هاتُور قبطى ، 20 تِشْرين ثَانِ رُومى، 23 رَبيعٍ الأوّل، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (يمكن يسكنِّى فوء السّطُوح)- سطُوح مين ؟ دِلوأتى مفيش سطوح ، دِلوَأتِى فيه رُوف جاردِنْ.(نجيب الرّيحانى من فيلم لعبة السّت-1946)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى سَيْرِه المُباشر، يستردّ سرعته الطبيعية من جديد)

اليوم بمشيئة الله تَعَالى فى التاسعة و11 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة يسترد عطارد سرعته الطبيعية من جديد والتى كان فقدها 31 أكتوبر الماضى ، ماذا يعنى هذا ؟





على الطريقتيْن الهنديّة والغربيّة (سِيدِيرَال/تُرُوبيكال سِيسْتِمْ) فعطارد يتواجد فى بُرج العقرب مع إختلاف الدرجة ، العقرب يرمز للأماكن المغلقة والزواج ، على ذلك فاسترداد عطارد لسرعته الطبيعيّة من جديد فى العقرب بالإمكان توقّع رفع للعراقيل التى وقفت فى طريق إسترداد لحقوق مالية تخصّ تجارتك أو رجوع مُطلّقة لعصمة زوجها ، عطارد يرمز للتجارة وتبادل المنافع من معلومات أو أموال وغالباً تكون عراقيل السفر أو الزواج هى المال وعليه فربّما (قد) تجد وفرة لأموال تُذلّل بها صعوبات سفرك أو زيجتك لتنال مرغوبك بسلاسة وسهولة فالإشارة الخضراء تعنى الحركة بعد التعطيل.





اليوم بإذن الله تَعَالى سنبدأ بالشعور بأن الأمور بدأت تسير بنعومة أكبر وسلاسة أكثر، لن نضطر إلى تكرار تعليماتنا عشرة مرّات ليفهمها الآخر، أخطاء الأطباء والإعلاميين تبدأ فى التناقص ،إن كنت تشعر بالكسل والوَخَم والمَرَض فقد تشعر اليوم وفجأة وكأن أحدهم قد قام بإعطائك حقنة مُنشّطة (فيلم أنكل زيزو حبيبى) لنُنهِى أثقل الأعمال بسُرعة وسهولة وكفاءة ، إسترداد علاقات إجتماعيّة مقطوعة لأقارب أو أصدقاء أو إنفصال زوجى أو حبّ ذاب فى طىّ النسيان ليعود من جديد بقوّة أو ترميم لعلاقات مُتضرّرة،إعادة بناء جسور الودّ والتفاهم بين حبيب أخطأت بحقّه فى الماضى أو الإتصال بصديق قديم إنقطعت أخباره وترغب فى تجديد علاقتك به ،إصلاح أجهزة الإتصالات من هواتف وحواسيب وسيارات وعودتها للعمل من جديد ، عند إسترداد عطارد لسرعته بعد أن فقدها تكون أول 48 ساعة ميمُونة فى ثقافة التنجيم الهندى (راجع مقال عفريت سَبَأ 11/2/2015) لعودة مُطلقة لعصمة زوجها أو إسترداد علاقة حب قديمة سَنَحَتْ لك من جديد بالحلال أو نَتْشْ وظيفة أو فرصة تجارية أفلتت من يدك فى الماضى ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد أيقونة السّينما العربيّة النَجمة لُبنى عبد العزيز فكل عام وهِىَ بألف خير ، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم لُبنى عبد العزيز و الإسم لُبنى حامد عبد العزيز ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(مطاردنفر)،(دنفركلورادو)،(عصبى للغاية)،(إمرأة تبتسم)،(روحٌ شُجاعَة)،(تاج أبيض)،(سنُووايت/حسناء الجليد)،(الحقوق المدنيّة)،(شمسٌ بازغة) ،(يوم العشّاق فلانتايْن)،(فاكهة مُحرّمَة)،(بزوغ عشتار)،(أوامر عشتار)،(أكسيرالحياة)،(بركان غاضب/نَشِط)،(لحظة حُبّ)، (ملكة الرمال البعيدة/ ملكة من الرّمال البعيدة)، (صلاةٌ صافية/خاشعة).





*قرينتها الفلكيّة

الفنانة برلنتى عبد الحميد رَحِمَهَا الله والتى وُلدت معها فى نفس اليوم والشهر والسنة ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة برلنتى عبد الحميد مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات توجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.

(مصدوم وحزين)،(الدّائرة الذهبيّة/الصّفوَة)،(معرفة باطنيّة/تصوّف)،(إصابة الكاحل)،(أنثى صامدة)،(حظّ سعيد).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتضغط على نفسك سواءً على جبهة العمل أو على جبهة العاطفة ، الإفراط فى التّوتروالقلق لن يجلب سوى ضغط الدم، عندها لن يفيدك هذا ولاذاك.





برج الثور: الإحساس نعمة،إن شعرت أن أحد الأشخاص بالعمل أوالأسرة يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمضايقات أو مُمازحات ولو بحُسْن نيّة.





برج الجوزاء: في التأنّى السّلامة ، تركيزك مرتفع فى العمل طالما لا تتسرّع ، إحترس عند التعامل مع أنصاف المتعلمين فقد يحاول واحدٍ منهم خداعك.





برج السّرطان: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الأسد: إعتزازك بنفسك يُعزّز من مركزك فى العمل لاسيّما وأنك لاتطلب سوى الإحترام والتقدير،تذكير البعض بالمسافات من وقتٍ لآخر بكل لباقة وأدب.





برج العذراء: إبتعد عن التدخل فى شئون الآخرين و اهتم بشئونك ومصلحتك، لا توجّه النصيحة إلا لمن يستحقها ، ويُقدّرها.





برج الميزان: رُبما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج العقرب: قد تتمكّن من ترميم علاقة قديمة مُتضرّرة وإعادة الودّ لشخص من الماضى أو إصلاح أمورك العاطفّة بسهولة ، الكلمة الزّين تقضى الدَّيْن.

برج القوس: فرص لتسوية نزاعات قضائية بصورة ودّية وكذلك منافع وخدمات من أصحاب النفوذ.





برج الجدى: لاتأخذ قرارك دون توفر معلومات كافية صحيحة ومُكتملة وغير مشوّهة ،هذا الأسلوب مفيد فى العمل و فى حياتك الخاصة.

برج الدّلو: إن وجدت نفسك فى موقف تراخِ أخلاقى فابتعد فوراً ، إبتعد عن الأشخاص والأماكن المشبوهة وتلك التى لاتليق بمستواك الإجتماعى أو تعليمك.





برج الحوت: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



