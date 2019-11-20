إحباط محاولة هروب متظاهرين محاصرين داخل إحدى جامعات هونج كونج عبر المجاري

أحبط رجل الإطفاء محاولة هروب بعض المتظاهرين المناهضين للحكومة المحاصرين داخل جامعة هونج كونج، اليوم الأربعاء الهرب عبر المجاري،عن طريق إغلاق فتحة معدنية في النظام، وقالت إحد الطلاب، إنها رأت الثعابين داخل المجاري.





وقال شهود عيان من وكالة رويترز، إن أقل من 100 متظاهر بقوا داخل جامعة الفنون التطبيقية، حيث كانت شرطة مكافحة الشغب والحواجز محاطة بسياج على مدار 24 ساعة في اليوم، بعد اعتقال أكثر من 1000 شخص في وقت متأخر من يوم الاثنين.





استسلم البعض، بينما تم احتجاز آخرين في محاولات للهروب شملت محاولة تسلق الحبال إلى انتظار الدراجات النارية.





ظهر بعض المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون أحذية مضادة للماء ويحملون المشاعل، داخل الحرم الجامعي بعد أن بحثوا دون جدوى عن المجاري - حيث يشكل ارتفاع منسوب المياه بسرعة خطرًا - للحصول على مخرج أثناء الليل.





ولم يتضح ما إذا كان أي منهم قد تمكن من الفرار بهذه الطريقة.





كان رجال الإطفاء، الذين سمح لهم الطلاب بالوصول إلى الحرم الجامعي، موجودين لوقف أي محاولات أخرى للفرار، وأغلقوا المدخل الوحيد الممكن في نظام المجاري في موقف للسيارات تحت الأرض.





وقالت باوي (21 عاما)، وهي طالبة في جامعة هونج كونج اضطر للعودة: "كانت المجاري ذات رائحة كريهة للغاية، مع العديد من الصراصير والعديد من الثعابين. كل خطوة كانت مؤلمة للغاية"، حسب "رويترز".





وأضافت: "لم أكن أعتقد مطلقًا أنني في يوم من الأيام سأحتاج للاختباء في المجاري أو الهرب عبر المجاري للبقاء على قيد الحياة ... أكثر ما لا ينسى هو الشعور عندما كنت في الداخل".





وأشارت إلى أنها وأصدقاؤها كانوا في المياه القذرة لمدة ساعة، فقط لتجد أنهم لم يكونوا أقرب للهرب.





وأوضحت، أنه: "عندما وصلنا إلى النهاية، وجدنا أننا ما زلنا في الجامعة".





بحثت الشرطة عن أي من الهاربين خلال الليل بأضواء كاشفة، دون اللجوء إلى الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الذي تميز بالصدامات في الأيام الأخيرة.





أُعيد فتح المدارس في هونج كونج اليوم الأربعاء بعد إغلاق دام ستة أيام، لكن واجه الطلاب والمسافرين اضطرابات في المرور، حيث ظل آخر المتظاهرين في الحرم الجامعي، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".





حاول مسؤولو المدينة استعادة الإحساس بالحياة الطبيعية مع استئناف الصفوف الابتدائية والثانويةن وأرسلوا المفتشين لفحص الأضرار التي لحقت بنفق طريق رئيسي استهدفه المتظاهرون، ولكن لم يكن من الواضح متى يمكن إعادة فتحه.





رفضت مجموعة صغيرة من المتظاهرين مغادرة جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية، وبقي المئات الذين استولوا على الحرم الجامعي لعدة أيام خوفا من مواجهة الاعتقال. أقامت الشرطة طوقًا حول المنطقة لمنع أي شخص من الفرار.



