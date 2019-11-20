لسكان المنيا.. تحذيرات من المحافظة أثناء هطول الأمطار





أصدر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري، وكذلك رؤساء المصالح والهيئات والشركات بضرورة إصدار بيانات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترة هطول الامطار.أكد المحافظ، على تشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المراكز والقري وفحصها والتأكد من سلامتها ومراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.وأضاف المحافظ، ان غرفة الأزمات والكوارث الرئيسية بالمحافظة منعقدة علي مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات والتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم، مؤكدًا ان جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة مسخره للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين.