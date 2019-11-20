هاري كين يودع مدرب توتنهام

ودع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام مدربه السابق في النادي اللندني ماوريسيو بوتشيتشينو بعد إقالته من تدريب الفريق وتولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة.





وأعلن نادي توتنهام صباح اليوم تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق اللندني بعقد يمتد حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٣٢.





وغرد كين عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :" عبر تويتر: "سأظل ممتناً لك على مساعدتي في تحقيق أحلامي، لدينا بعض اللحظات الرائعة في أخر خمس سنوات ونصف لن أنساها أبداً".



