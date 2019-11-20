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هاري كين يودع مدرب توتنهام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:21 م
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هاري كين
هاري كين
علي نبوي
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ودع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام مدربه السابق في النادي اللندني ماوريسيو بوتشيتشينو بعد إقالته من تدريب الفريق وتولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة.

وأعلن نادي توتنهام صباح اليوم تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق اللندني بعقد يمتد حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٣٢.

وغرد كين عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :" عبر تويتر: "سأظل ممتناً لك على مساعدتي في تحقيق أحلامي، لدينا بعض اللحظات الرائعة في أخر خمس سنوات ونصف لن أنساها أبداً".

وأضاف :"كنت مديري ولكنك كنت صديقي أيضاً وأشكرك على هذه العلاقة، أتمنى لك حظاً سعيداً في تجربتك القادمة."
هاري كين يودع مدرب توتنهام
هاري كين يودع مدرب توتنهام
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الكلمات المفتاحية

هاري كين نادي توتنهام توتنهام الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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