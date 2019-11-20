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القبض على خفير أرض بحوزته أسلحة نارية وذخائر بالجيزة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:23 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل القبض على خفير أرض وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بمنطقة الجيزة، وتبين أنه كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم مفاداها قيام "سمير. ع. ص. ص"، 31 سنة، حارس قطعة ارض كائنة 64 شارع ربيع الجيزي، دائرة قسم شرطة الجيزة، سبق اتهامه في جنح قسم الجيزة (مشاجرة) بالاتجار فى الاسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية لضبطه بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع امكن ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية الية 7.62 × 39 مم، 2 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، فرد خرطوش عيار 12 مم، 44 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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