تعرف على تفاصيل مشاركة وزير الثقافة الفلسطيني في اجتماع وزراء ثقافة العالم (صور)





شارك وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، في الدورة الأربعين لاجتماع وزراء ثقافة العالم، في مقر "اليونسكو"، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء والدوبلمسني من دول مختلفة.









وفي كلكته قال الوزير أبو سيف: "في فلسطين نعمل بجهد كبير من أجل التنمية المستدامة في قطاع الثقافة ونحن نؤكد أن الثقافة تقوم بدور كبير في ذلك، ونحن ربما اخر شعب تحت الاحتلال، وللثقافة دور كبير في تشكيل الحيز العام وفي الحفاظ على قدرة الناس على التكيف مع الحياة الاجتماعية وتجاوز اثارها السلبية".









وأكد أبو سيف أن التغيرات الاجتماعية الحضارية تؤثر على قدرة الناس على التعامل مع المكان، وعلينا حماية قدرتهم على الوصول للثقافة ومزاولة حياتهم الثقافية بشكل كامل دون أن ينتقص من حق أحد الوصول إلى اماكن الخدمة الثقافية.









وأشار وزير الثقافة، أنه خلال سنوات الاحتلال السابقة واصلت اسرائيل بناء جدار الفصل والحواجز وفرضت حصار على القدس نتج عنه أزمة اجتماعية تفصل الناس وتعيق وصولهم الى الخدمة الثقافية، وأكد أن شعبنا سيقهر أدوات القمع التي يمارسها الاحتلال ويستمر في القراءة والعزف وكتابة الشعر ورسم اللوحات.









وأضاف أبو سيف أن الثقافة خدمة أساسية للناس من كتب ومهرجانات وحفلات تراثية، ونحن نسعى لتمكين المرأة في القرى المهمشة والمحاصرة بفعل الجدار من خلال استخدام الاداوات الثقافية التقليدية كوسيلة للعيش نتيجة الظروف الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال، والثقافة هي جزء من هويتنا الوطنية وهي التعبير الأسمى عن علاقتنا بالمكان.









وتابع أبو سيف إلى أن الاحتلال يعمد إلى اخفاء الحقيقة، لافتا إلى اطلاق قوات الاحتلال النار على الصحفي معاذ عمارنة وإصابته برصاص في عينه.









وفي تضامن مع الصحفي عمارنة، ألصق أبو سيف ضمادة على عينه اليسرى، أمام وزراء ثقافة العالم، رافضا محاولات الاحتلال حجب الحقيقة.



