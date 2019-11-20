Advertisements
Advertisements
Advertisements

تكريم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول بـ"سياحة المنيا" (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كيلنتون يسري
Advertisements
نظم قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا "الملتقى الطلابي الأول"، وحفل تكريم أوائل القسم للعام الجامعي 20182019، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتورة سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور يسري النشار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عزت، رئيس قسم الدراسات السياحية بالكلية.

وأشار الدكتور محمد عزت، إلى أن تنظيم الملتقى جاء بهدف تعزيز التواصل بين الطلاب والقسم والتعريف بأنشطته، وتقديم النصح والإرشاد لهم للوصول إلى التميز الدراسي والأكاديمي، بالإضافة لحث الطلاب الجدد علي المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية؛ لدورها في بناء شخصيتهم، إضافة الى تنمية المهارات الشخصية لديهم من خلال مشاركتهم وحضورهم لورش العمل والدورات التدريبية، والندوات العلمية التى ينظمها القسم لصقل مهاراتهم لمواكبة سوق العمل السياحي.

شهد فعاليات الملتقى الدكتور محمد عنتر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سمر مصطفى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يسرى عزت حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم والكلية.

وخلال الحفل تم تكريم اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الدراسات السياحية، وتكريم الطلاب الأوائل بالفرق الدراسية المختلفة للعام الماضى، إضافة الى تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية الذين حصدوا مراكز متقدمة العام الماضى على مستوى الجامعة، وكذلك تكريم فريق أصدقاء البيئة بالكلية.
تكريم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول بـ"سياحة المنيا" (صور)
تكريم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول بـ"سياحة المنيا" (صور)
تكريم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول بـ"سياحة المنيا" (صور)
تكريم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول بـ"سياحة المنيا" (صور)
تكريم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول بـ"سياحة المنيا" (صور)
تكريم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول بـ"سياحة المنيا" (صور)
تكريم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول بـ"سياحة المنيا" (صور)
تكريم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول بـ"سياحة المنيا" (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 23 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status