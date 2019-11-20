وزيرة السياحة تغادر إلى الصين للمشاركة في منتدى بلومبيرج للاقتصاد

غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مطار القاهرة الدولي متجهة الي جمهورية الصين الشعبية للمشاركة كمتحدث رسمي في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي سيُعقد خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر الجاري.





ويعد هذا المنتدى منصة سنوية تحظي بمشاركة مجموعة مختارة من قادة القطاعين العام والخاص، ويشارك فيه 500 من الرؤساء التنفيذيين لكبري الشركات العالمية في مجال الأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا.





ويتضمن المنتدى عقد مجموعة من الحلقات النقاشية الهامة لوضع حلول للمشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات جذرية في القوي الاقتصادية والصراعات المتعلقة بمستقبل التجارة والاستثمار، حيث تشكل هذه التحديات المشهد العالمي للأجيال القادمة، مما يؤكد أهمية تعزيز الحوار المثمر والتعاون بين القادة من مختلف القطاعات، كما يتضمن العمل على وضع خطة للانتقال إلي اقتصاد عالمي مزدهر وشامل من خلال مشاركة أعلي المستويات في الحكومات المختلفة ورواد الاعمال في مجال التكنولوجيا.





ومن المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط في ثلاثة جلسات نقاشية؛ حيث تتناول الجلسة الأولي موضوعين رئيسيين؛ الموضوع الأول بعنوان "نظرة جديدة للشركات: نهج جديد بشأن الأرباح والمجتمع"، والموضوع الثاني بعنوان "المحركات والاختلالات: مؤشر جديد للاقتصاد"، كما تتناول الجلسة الثانية مناقشة تأثير السياسات الحمائية علي الاقتصاد العالمي ومدي تأثيرها علي التجارة المفتوحة وآثارها علي البلدان الأكثر فقرًا في أفريقيا وغيرها من الاقتصادات الجديدة.





اما الجلسة الثالثة فتناقش أطر التعاون الأكثر فعالية بين القطاع للخاص والحكومات في مواجهة التحديات.





وستعقد الدكتورة رانيا المشاط خلال منتدي بلومبيرج للاقتصاد الجديد عدة لقاءات ثنائية مهمة وستقوم شركة بلومبرج بتنظيم مجموعة من اللقاءات الإعلامية التي ستساهم بشكل كبير في تسليط الضوء علي الجهود الاقتصادية التي قامت بها الوزارة من خلال صياغة وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي استطاعت مصر من خلاله استعادة الحركة السياحية الوافدة إليها، وهذا سيساهم في بث رسائل ايجابية تبرز للعالم التطورات التي تشهدها السياحة المصرية ومدي السير بخطي ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وبالإضافة الي المشاركة في منتدي بلومبيرج؛ تشارك الدكتورة رانيا المشاط في اجتماعات يستضيفها السفير محمد البدري سفير مصر لدى الصين بمقر السفارة في بكين والذي يحضره كبار الشخصيات من مجتمع الأعمال الصيني ومنظمي الرحلات وشركات السياحة، هذا وستجري الدكتورة رانيا المشاط لقاءات إعلامية مع كبري محطات الإعلام الصينية.





وقبيل المغادرة أشارت الدكتورة رانيا المشاط الي أنه تم توجيه دعوة للمشاركة في هذا المنتدي الهام لعرض تجربة نجاح قطاع السياحة في مصر؛ خاصة في ظل تغيير النظرة الى القطاع، الذي أصبح يُنظر اليه من منظور اقتصادي، فقطاع السياحة يعد أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري فهو يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل ١٠% من الاقتصاد العالمي، كما أنه يعتبر من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل، مشيرة الى أن الهدف الأشمل لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.





وأضافت الوزيرة أن السياحة صادرة خدمية، لافتة الي أن وزارة السياحة طبقت مبادئ الاقتصاد لأول مرة وذلك من خلال صياغة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة كإطار للسياسات العامة، مما ادى الي حصول وزارة السياحة على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" من بورصة لندن الدولية للسياحة لعام ٢٠١٩، كما قدم المجلس الدولى للسياحة والسفر جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لعام ٢٠١٩ الى وزارة السياحة وذلك تقديرا للجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.





وأكدت الوزيرة أن الأنظار تتجه بقوة نحو مصر والانجاز الملموس الذي حققه قطاع السياحة، وأنها ستستعرض خلال منتدي بلومبيرج للاقتصاد الجديد الجهود المبذولة التي أدت الى تحقيق ايرادات سياحية غير مسبوقة خلال العام المالي 20182019؛ والتي سجلت زيادة بنسبة 28% لتصل الى ١٢،٦ مليار دولار، محققة أعلى ايرادات في تاريخ قطاع السياحة فى مصر، كما تأتي المشاركة في إطار إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.





وحرصا من الوزارة علي تنمية وزيادة الحركة السياحية الوافدة من جمهورية الصين الشعبية الي جمهورية مصر العربية، فسوف تعقد الوزيرة عدة لقاءات مهنية منها لقاء مع مسئولي شركة Ctrip الصينية لتفعيل الاجراءات التنفيذية للحملة الترويجية المشتركة علي أهم المواقع السياحية الالكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي في الصين وعلي رأسها مواقع البحث ctrip.com ،Wechat، Baidu، وكذلك حملة اعلانية علي الصفحة المخصصة للمقاصد السياحية الخاصة بالشركة.





وقالت الوزيرة أن السوق الصيني يعد من الاسواق السياحية الهامة والواعدة التي تسعي الوزارة الي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه الي مصر وذلك في ضوء حرص الوزارة علي تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الي مصر الي جانب الاسواق التقليدية المصدرة للسياحة الي مصر وهو ما يهدف اليه أحد عناصر محور الترويج والتنشيط أحد العناصر الرئيسية ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.





وتجدر الاشارة الي أنه انطلاقا من أهمية السوق الصيني فقد قامت الوزارة مؤخرا بعقد شراكة مع شركة Ctrip الصينية لتنفيذ حملة تسويقية مشتركة للترويج لمصر في السوق الصيني؛ حيث تعد هذه الشركة واحدة من أهم الشركات المنظمة للرحلات السياحية في الصين وتمتلك واحدًا من أهم مواقع الحجز السياحي الالكتروني في العالم الذي يقدم خدمه لعملائه علي مدار 24 ساعة، وسيتم الاعتماد علي هذه الشركة لتسليط الضوء علي المقصد السياحي المصري وتعريف السائح الصيني بالمنتجات السياحية المصرية؛ وذلك في اطار حرص الوزارة علي تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر وهو أحد الركائز الرئيسية التى يعتمد عليها محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر.





وجدير بالذكر أن شركة بلومبيرج هي شركة عالمية متعددة الجنسيات للخدمات الاخبارية والإعلامية والمعلومات المالية العالمية، كما أنها تعد واحدة من أهم قنوات الاتصال الدولية علي المستوي المهني والاعلامي في السوق الصيني.



