أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.





وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 756 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 661 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 556 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5288 جنيهًا.





بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 16.17 للبيع، 16.07 للشراء، وسجل اليورو 17.78 للبيع، و17.67 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.76 للبيع، و20.64 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.89 للبيع، و14.79 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.35 للبيع، و16.25 للشراء.



