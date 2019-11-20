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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:19 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 756 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 661 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 556 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5288 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 16.17 للبيع، 16.07 للشراء، وسجل اليورو 17.78 للبيع، و17.67 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.76 للبيع، و20.64 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.89 للبيع، و14.79 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.35 للبيع، و16.25 للشراء.

ويرتفع الطلب على الذهب عالميًا في اوقات الازمات الاقتصادية والحروب التجارية، وبالتالي ترتفع اسعاره؛ نظرا لكثرة الاقبال عليه عالميا باعتباره أحد الملاذات الاستثمارية الآمنة في أوقات الأزمات، ولذلك شهد الذهب ذروة ارتفاعها في اوقات الحرب التجارية التي اشتعلت بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بينما بعد التوصل لاتفاقات بين الطرفين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية عاودت اسعار الذهب تراجعها مرة أخرى ليشهد مستويات منخفضة على المستوى المحلى والعالمي.
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