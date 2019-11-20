Advertisements
في يوم الطفل العالمي.. تجنبي غضب طفلك بهذه النصائح
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
Advertisements
Advertisements
في يوم الطفل العالمي، ابعدي طفلك عن الغضب، واتبعي مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها، لتجنب غضب صغيرك، حيث أن هدف الاحتفال بيوم الطفل العالمي هو بعد الطفل عن الأذى النفسي وبناء حياة كريمة له وحفظ حقوقه كاملة مع رعايته رعاية صحية.
وفي حالة غضب الطفل من شيء ما عليك اتباع النصائح التالية في يوم الطفل العالمي:
اشغلي الطفل بأي شيء غير الشيء الذي يغضب منه، واجعليه يتحكم في جميع الأمور ولا تشعريه بأنك تتحكمين في حياته وفي تصرفاته.
اعطِ طفلك الحنان والأمان والرعاية الكاملة، ولا تضغطي عليه بل قومي بحسم الأمور بطريقتك ولا تغضبين منه بل اجعليه يفهم بمفرده أنه اخطأ في شيء ما وعليه الاعتذار.
تجاهلي طفلك في حالة تصرفه الغير لائق، بهدف معرفته بأن هذا خطأ ولابد من أن لا يتكرر.
اشرحي لطفلك بعد تهدأته التصرف الصحيح الذي كان من الواجب أن يفعله، وليس كل شيء يدعي الغضب والعصبية، وهناك أمور يجب حلها ببساطة شديدة.
في حالة غطب الطفل لا تتوترين بل عليك تهدئته وكوني هادئة أمامه دائما حتى تنتهي نوبة غضبه تماما وبعد ذلك قومي بمواجهتك ونصيحته.
اقتربي من طفلك دائما واشعريه باحتواءك واشرحي له أخطاءه فالشيء الصغير بالنسبة لك كبير جدا بالنسبة له فهو مازال صغيرا ولا يدرك الحياة مثلك.
ويحتفل العالم اليوم الثلاثاء الموافق 20/11/2019 بـ يوم الطفل العالمي ومن ضمنهم مصر والوطن العربي بهدف رعاية الطفل رعاية صحية وإعطاء الطفل حياة كريمة وسن قوانين تعاقب من يتعملون مع الأطفال بقسوة، ومن يُضيع حقوقهم.
Advertisements