في يوم الطفل العالمي.. تجنبي غضب طفلك بهذه النصائح





اشغلي الطفل بأي شيء غير الشيء الذي يغضب منه، واجعليه يتحكم في جميع الأمور ولا تشعريه بأنك تتحكمين في حياته وفي تصرفاته.





اعطِ طفلك الحنان والأمان والرعاية الكاملة، ولا تضغطي عليه بل قومي بحسم الأمور بطريقتك ولا تغضبين منه بل اجعليه يفهم بمفرده أنه اخطأ في شيء ما وعليه الاعتذار.





تجاهلي طفلك في حالة تصرفه الغير لائق، بهدف معرفته بأن هذا خطأ ولابد من أن لا يتكرر.





اشرحي لطفلك بعد تهدأته التصرف الصحيح الذي كان من الواجب أن يفعله، وليس كل شيء يدعي الغضب والعصبية، وهناك أمور يجب حلها ببساطة شديدة.





في حالة غطب الطفل لا تتوترين بل عليك تهدئته وكوني هادئة أمامه دائما حتى تنتهي نوبة غضبه تماما وبعد ذلك قومي بمواجهتك ونصيحته.





اقتربي من طفلك دائما واشعريه باحتواءك واشرحي له أخطاءه فالشيء الصغير بالنسبة لك كبير جدا بالنسبة له فهو مازال صغيرا ولا يدرك الحياة مثلك.