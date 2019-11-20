"كل سنة وقلبك وروحك أحلى من بعض".. رامي جمال يهنئ جمال العدل بعيد ميلاده

قام المطرب والملحن رامي جمال، بتهنئة المنتج جمال العدل بعيد ميلاده، ذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث قلم بحضور حفل عيد ميلاد المنتج السينمائي جمال العدل وحرص على نشر صورته معه.



حيث علق علي صورته معه وكتب قائلا: "كل سنة وانت طيب وقلبك وروحك أحلي من بعض، وانت وكل حبايبك بخير، كل سنة وانت مبسوط، أنا اعرف حضرتك من أسبوع بس فعلاً حب الناس ليك مش من فراغ، شكراً على الدعوة، شكراً على اليوم الجميل، وعقبال مليون سنة شكراً لكل اللي كانوا موجودين على الروح الحلوة اللي شفتها"، بهذه الكلمات الجميلة أرسل رامي جمال تهنئته للمنتج جمال العدل بمناسبة عيد ميلاده.



رامي جمال يتصدر تريند تويتر



تصدر الفنان رامي جمال تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر منذ أسبوع، ذلك بعد إعلانه للجمهور بإصابته بمرض البهاق، وعبر هلال منشوره عن مضايقته بسبب إستقبال البعض لمرضه من خلال البعد عن وعدم السلام بالايد خوفاً من إصابتهم بالعدوى، وطالبه البعض بالبحث عن مجال عمل جديد بعيداً عن الأضواء حيث أن هذا لا يتناسب مع طبيعة مرض البهاق من وجهة نظرهم.



دعم الوسط الفني للفنان رامي جمال



قام عددا من أهل الوسط الفني بدعم النجم رامي جمال من خلال صفحاتهم علي السوشيال ميديا، من أبرزهم الفنانة أصالة الممثلة منة فضالي والفنان حمدي الميرغني والفنان أحمد زاهر، والفنانة شذى، والفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي محمد إبراهيم.



رامي جمال ضيف إسعاد يونس



قام الفنان رامي جمال بتسجيل حلقة جديدة مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها التليفزيوني "صاحبة السعادة"، الذي يذاع عبر شاشة قناة "DMC"، حيث قام رامي جمال بنشر صورته من البرنامج معبراً عن سعادته.



يعد هذا البرنامج هو الظهور الأول للفنان رامي جمال من خلال شاشات التليفزيون في لقاء خاص بعد إعلانه إصابته بمرض البهاق، كما قام بعمل حملة توعية عبر صفحته على " إنستجرام" يوضح فيها ما طبيعة المرض وما هي أعراضه وكيفية الوقاية منه وأنه مرض غير معدي.



ألبوم رامي جمال الجديد



في سياق متصل انتهى الفنان رامي جمال مؤخراً من كافة التحضيرات الخاصة باحث ألبوماته الغنائية والتي إعلام عن طرحها قريباً بالأسواق، قبل عيد الكريسماس .



تعاون المطرب رامي جمال في هذا الألبوم مع عدداً من أهم الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي، حيث تعاون مع الشاعر أمير طعيمة، والشاعر أحمد المالكي، والملحن ياسر نور، والملحن أحمد إبراهيم، والملحن أحمد المغربي، والملحن سامر سليمان، والشاعر

محمد عاطف.





