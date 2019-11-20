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وزير الإنتاج الحربي يوقع خطاب نوايا مع شركة "دي إم جي موري" الألمانية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:17 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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وقع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا ببرلين، خطاب نوايا مع السيد كريستيان ثونز رئيس المجلس التنفيذي لشركة "دي إم جي موري" الألمانية، وذلك في إطار التحول الرقمي لوزارة الإنتاج الحربي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي هذا التوقيع بهدف تطوير الخطوط التابعة لإحدى مصانع الإنتاج الحربي كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية على خطوط التصنيع لديه في إطار سعى الوزارة لتقديم متطلبات التنمية للرقمنة الصناعية لتحسين ودعم الجهود التصنيعية للمصنع وتوفير المنتجات والمهارات المطلوبه له فى الشئون المتعلقة بالرقمنة والتواصل وعملية التحسين والحلول الخدمية عن بعد، وذلك بالإستفادة من خبرة شركة (دي إم جي موري) في مجال إنتاج الآلات والمعدات المستخدمة في مجالات القطع والخراطة والطحن عالية التقنية وحلول التكنولوجيا الكاملة والمنتجات المبتكرة لحلول البرمجيات وتقديم خدمات التدريب والإصلاحات والصيانة وقطع الغيار التي تغطي دورة حياة الماكينات.

ووفقا لهذا الخطاب سيتم إقامة وتثبيت بعض الآلات التى تمتلكها (دى إم جي موري) والمتفق عليها بين الطرفين وكذا أحدث الحلول الرقمية للمراقبة والصيانة والإدارة وعمليات التحسين والخدمات عن بعد في المصنع التابع لوزارة الإنتاج الحربي وذلك كبداية إنطلاق لتطبيق نظم التحول الرقمى ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بشركات الإنتاج الحربي ككل لما لها من أهمية فى دعم الصناعة الوطنية.

من جانبه أعرب السيد كريستيان ثونز رئيس المجلس التنفيذي لشركة "دي ام جي موري" الألمانية عن ثقته في نجاح تنفيذ بنود خطاب النوايا الموقع مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر مما يساعد علي نجاح تطبيق التحول الرقمي والدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الأهتمام البالغ للوزارة ووحداتها ضمن المشروع القومي للتحول إلى المجتمع الرقمي وبناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة مرتفعة، خاصةً في ظل ترأس وزارة الإنتاج الحربى للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة وفي ضوء استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال التحول الرقمي للاستفادة من خبراتها في تطبيق هذه المفاهيم على خطوط الإنتاج باحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعمل بها كنموذج استرشادي في مجال التحول الرقمي.
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