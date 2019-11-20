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إيناس عبد الدايم تناقش سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع وزراء 4 دول فى باريس

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:14 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أثناء مشاركتها فى فعاليات منتدى وزراء الثقافة والذى يأتى فى إطار الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بأربعة وزراء ثقافة من اليونان استليانى ميندوتى ، الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، اكتوتى رايماكلوفا "كازخستان" ومؤمن حسن برى "جيبوتي".


وتناولت اللقاءات بحث سبل دعم التعاون في جميع المجالات الثقافية والفنية والفكرية بين مصر وبلادهم بالإضافة إلى تعزيز الشراكة من خلال مشروعات تبادلية وتكثيف اوجه التعاون في مجالات الفنون وترجمات الكتب ومعرض الفن التشكيلي والكتاب والمسرح والسينما وفنون الأوبرا والطفل بهدف فتح آفاق إبداعية جديدة تعتمد على التعدد والتنوع الثقافي وتسعي إلى تطوير الحوار بين الحضارات المختلفة ، وذلك بحضور السفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .


ومن جانبها قالت عبد الدايم إن الثقافة والفنون تعد أحد أهم قنوات التواصل بين الأمم ، مشيرة أن اللقاءات تناولت ضرورة تعزيز التبادل الثقافي والفني بما ينعكس ايجاباً على تعميق أواصر الصداقة بين مصر وشعوب هذه الدول ، وأضافت أنه تمت مناقشة عدد من المشروعات التى تهدف إلى اجراء حوار بين المبدعين ، إلى جانب اقتراحات لتنظيم فعاليات تبادلية تعمل على ابراز التوجهات الفكرية الايجابية فى مختلف المجتمعات تشمل انشطة متنوعة للاطفال والشباب وعروض فلكلورية ومسرحية وأمسيات أدبية وشعرية وغيرها .

إيناس عبد الدايم تناقش سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع وزراء 4 دول فى باريس
إيناس عبد الدايم تناقش سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع وزراء 4 دول فى باريس
إيناس عبد الدايم تناقش سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع وزراء 4 دول فى باريس
إيناس عبد الدايم تناقش سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع وزراء 4 دول فى باريس
إيناس عبد الدايم تناقش سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع وزراء 4 دول فى باريس
إيناس عبد الدايم تناقش سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع وزراء 4 دول فى باريس
إيناس عبد الدايم تناقش سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع وزراء 4 دول فى باريس
إيناس عبد الدايم تناقش سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع وزراء 4 دول فى باريس
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