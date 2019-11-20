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هل شتاء هذا العام شديد البرودة؟.. الأرصاد توضح وتصدر تحذيرات مهمة قبل انتهاء الخريف

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
نجلاء البسيوني
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مع تأخر سقوط الأمطار وموجات البرد التي اعتادنا مجيئها مبكرا مع قدوم فصل الخريف كل عام، كثرت التساؤلات من المواطنين  هل الشتاء هذا العام قويا أم عاديا؟.

ليجيب الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق، قائلا إن فصل الخريف، يعد فترة انتقالية بين الصيف والشتاء ومن الممكن أن يشهد أمطارًا شديدة تصل إلى حد السيول في بعض الأماكن الصحراوية خلال الفترة القادمة، وعن انتشار الموجات الحارة خلال فصل الخريف فيقول أنها نتيجة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم وليس مصر وحدها. 

وأضاف أن هيئة الأرصاد تخاطب جميع المحافظات للاستعداد، وتطهير مجارى ومخرات الأمطار والسيول، حتى لا تحدث أى أضرار للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح عبدالعال في تصريح "للفجر"، أن التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد خلال هذا العام لن تحدث تغيرات كبيرة في شتاء، مثل سيول ببعض المناطق الجبلية، وأمطار شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد حتى القاهرة، تبدأ من فصل الخريف.

وشدد عبدالعال على أنه لا بد أن نعرف أنه لا يمكن التنبّؤ بفصل الشتاء، ونحن فى فصل الخريف، لأننا لا نستطيع تجاوز الفصول فى التوقعات، لذلك نُرسل التحذيرات إلى المحافظات مطلع كل فصل، للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، حتى لا يُفاجأ أحد بالطقس.

خبير هيئة الأرصاد السابق:"خريف هذا العام مستقر" 

وأشار عبدالعال إلى أن فصل الخريف من أجمل فصول السنة، وأكثرها استقرارًا، وأعتقد أنه سيكون أشبه خريف العام الماضى، ولن نشاهد أى عواصف ثلجية كما يدّعى البعض، وأبرز الظواهر الجوية التى ممكن أن نشاهدها فيه هى سقوط أمطار شديدة، تصل إلى حد السيول، فى بعض المناطق الجبلية، وهذه من السمات العامة، التى يتسم بها فصل الخريف كل سنة.

تحذيرات هيئة الأرصاد السابقة 

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت أول أمس من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة. 


ارتفاع درجات الحرارة، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".

وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الأحد.

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