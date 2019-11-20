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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:09 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 4.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسة 5 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 8 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الألوان 17 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل التفاح 20 جنيهًا للكيلو، وسعر الرمان 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 5 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو.

هذا وتتباين اسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار.
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