أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.





وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 4.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسة 5 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 8 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الألوان 17 جنيهًا للكيلو.





وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل التفاح 20 جنيهًا للكيلو، وسعر الرمان 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 5 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو.



