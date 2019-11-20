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مخرج فيلم "Mardaani 2" يعتذر لسكان مدينة كوتا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:08 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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اعتذر غوبي بوتران مخرج فيلم Mardaani 2 لسكان مدينة كوتا، حيث قال أنهم لم يحاولوا تصوير المدينة بشكل سيء عمدًا.


وقد أوضح مخرج فيلم Mardaani 2 غوبي بوتران، أن كوتا قد استخدمت كموقع تصوير للفيلم، وأنه ليس هناك أي نية لتشويه سمعة المدينة، بعد صدور المقطع الدعائي الرسمي للفيلم الفيلم الأسبوع الماضي، حيث وقع الفيلم في متاعب عندما عبّر سكان كوتا عن استيائهم من رؤية مدينتهم في شكل سيء.


قال المخرج: "يتناول Mardaani 2 قضية مجتمعية ضخمة تتعلق بالاغتصاب، وارتفاع عدد الجرائم المروعة التي يرتكبها الأحداث في الهند، ويشعر المرء بقلق عميق عندما تقع مثل هذه الحوادث المفجعة، وبصفتي كاتبًا، أردت أن أعبر عن هذه القضية وأن أسلط الضوء على حقيقة مروعة تواجهها الهند اليوم وشبابها".


وأضاف بوتران: "لقد أزعجتني العديد من الحوادث التي وقعت في جميع أنحاء بلدنا في السنوات الأربع الأخيرة، وقد صدمتني وذهلتني طبيعة هذه الجرائم.


وأكمل بوتران: "كإنسان، شعرت بالخوف بعد القراءة عن هذه الحوادث لأن ذلك قد يحدث لأسرتي أو لأشخاص أعرفهم، وأردت أن أبذّل قصاري جهدي لكي أدرك أكبر عدد من الناس، الخطر الذي يشكّله الصبية الصغار والقُصر الذين لا اسم لهم ولا وجه لهم، الذين يلجأون إلى مثل هذا العنف".


وقال بوتران أيضًا أن Mardaani 2 استمد إلهامه من كل هذه الحوادث التي هزت البلد وخلفت لنا جميعًا ندوب.

وأضاف برتران، "على الرغم من كل الإلهام، فإن Mardaani 2 في نهاية اليوم هو فيلم وليس فيلمًا وثائقيًا، وينبغي أن يُنظر إليه على هذا النحو، لقد استخدمنا مدينة كوتا كموقع تصوير للفيلم فقط، ونحن لا نقترح بأي حال من الأحوال أن مثل هذه الأحداث تقع في كوتا وليس هناك أي نية لتشويه سمعة المدينة".

واعتذر المخرج عن إيذاء مشاعر سكان كوتا.

قال المخرج: "إذا كان هذا قد جرح مشاعر سكان المدينة أو أزعجهم، فإننا نشعر بأسف عميق، فقد أدركنا أنه بما أن المقطع الدعائي يقول أنه "مستوحى من أحداث حقيقية"، وأن فيلمنا تم تصويره في كوتا، فقد يكون عرضة لسوء الفهم"، لضمان عدم وجود مجال آخر لسوء الفهم لأي شخص.


وأكمل بوتران: "صورنا Mardaani 2 بشكل مكثف في كوتا، ولم نحصل إلا على الحب والدفء والتعاون الكبير من الشعب وجميع السلطات في المدينة، واختتم المخرج كلامه قائلًا أن هذه البادرة تدل على احترام شركة الإنتاج ل ياش راج لكوتا ولشعبها الرائع".
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