توقيع الكشف الطبي على 2003 حالة خلال قافلة بقرية إدمو بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية علاجية بقرية إدمو بمركز المنيا خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية.



من جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2003 حالة مترددة منها 399 حالة جراحة، و434 أطفال، و235 حالة جلدية و411 باطنة، و170 قلب، و97 أسنان، و130 نساء، و70 تنظيم أسرة إلى جانب أخذ عينات لإجراء تحاليل لعدد93 حالة، وعمل 23 أشعة وموجات صوتية و25 رسم قلب وتم عقد ندوات تثقيف صحى، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 214 وتحويل عدد 54 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج بالإضافة إلى تواجد 9 عيادات متنقلة بتنظيم الأسرة.



وأكدت أن القوافل تهدف إلى تقليل المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

