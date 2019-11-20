بأسلحة نارية وذخيرة.. القبض على هارب من تنفيذ حكم قضائي ببولاق الدكرور

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على مسجل خطر وهارب من تنفيذ حكم قضائى، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم مفاداها قيام "عمرو. م. ج"، 25 سنة، عاطل، مقيم 1 شارع أحمد الروبي، دائرة قسم بولاق الدكرور، سبق اتهامه في 6 قضايا(مشاجرة، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة مسكن ) اخرهم "سلاح نارى" محكوم عليه في ذات القضية بالسجن 5 سنوات مطلوب ضبطه واحضاره في قضية "مشاجرة واطلاق اعيرة نارية "بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.



