اسعار الذهب اليوم الأربعاء الأربعاء 20-11-2019 في مصر
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر
تعرف علي اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر
وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،574.12 جنيه ،
والذهب"عيار21"، 669.81 جنيه، وسعر"عيار 24" 765.48 جنية
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 382.74 جنيه للجرام
الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية
للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر بالجنية المصري
والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه المصري
|
عيار الذهب
|
47.55$
|
765.48
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.58$
|
701.69
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.60$
|
669.81
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42$
|
574.12
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55$
|
446.53
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.84$
|
382.74
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.483$
|
23.806
|
اسعار أوقية الذهب
|
333.78$
|
5.358
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.682$
|
761.941
|
اسعار كيلو الذهب
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر
اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
456.63
|
587.10
|
667.23
|
762.53
|
19 نوفمبر
|
458.66
|
589.72
|
668.19
|
763.62
|
18 نوفمبر
|
393.78
|
595.18
|
666.71
|
761.94
|
17 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
666.71
|
761.21
|
16 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
666.07
|
761.21
|
15 أكتوبر
اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية
|
سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
|
النوع
|
753
الي 755
|
عيار 24
|
690
الي 692
|
عيار22
|
659
الي 661
|
عيار 21
|
565
الي 567
|
عيار 18
|
439
الي 441
|
عيار 14