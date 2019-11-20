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اسعار الذهب اليوم الأربعاء الأربعاء 20-11-2019 في مصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر

تعرف علي اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،574.12 جنيه ، والذهب"عيار21"، 669.81 جنيه، وسعر"عيار 24" 765.48 جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 382.74 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر بالجنية المصري  والدولار

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري

عيار الذهب

47.55$

765.48

اسعار الذهب عيار 24

43.58$

701.69

سعر الذهب عيار 22

41.60$

669.81

اسعار الذهب عيار 21

35.42$

574.12

اسعار الذهب عيار 18

27.55$

446.53

سعر الذهب عيار 14

23.84$

382.74

سعر الذهب عيار 12

1.483$

23.806

اسعار أوقية الذهب

333.78$

5.358

اسعار جنيه الذهب

47.682$

761.941

اسعار كيلو الذهب

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر

 اسعار الذهب في الايام  السابقة في مصر

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

456.63

587.10

667.23

762.53

19 نوفمبر

458.66

589.72

668.19

763.62

18 نوفمبر

393.78

595.18

666.71

761.94

17 نوفمبر

396.06

594.10

666.71

761.21

16 نوفمبر

396.06

594.10

666.07

761.21

15 أكتوبر

 



 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في مصر

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

النوع

753 الي 755

عيار 24

690 الي 692

عيار22

659 الي 661

عيار 21

565 الي 567

عيار 18

439 الي 441

عيار 14
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