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"جامعة المنيا": توقيع الكشف الطبي على 201 مريض بـ"صفط اللبن"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:03 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيري
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واصلت جامعة المنيا خطتها الممنهجة التي تساهم بها بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لقري الصعيد المحرومة من الخدمات، من منطلق التزامها المجتمعي بتنفيذ استراتيجيها نحو التنمية المستدامة، وذلك بإطلاقها قافلة طبية وتثقيفية جديدة لقرية "صفط اللبن".

وذلك ضمن برنامج تعزيز المواطنة الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع محافظة المنيا ووزارة الشباب والرياضة، والمقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف توقيع الكشف المجاني على أهالي القرية في 7 تخصصات طبية متنوعة وتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لطلاب المدارس.

قال الدكتور محمد جلال أن القافلة وقعت الكشف على 201 حالة مرضية من أهالي القرية في تخصصات العظام، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والمسالك، والجلدية، موضحًا بأن القافلة وفرت منفذ خلال فترة القافلة لصرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية.

وأضاف "جلال" أن القافلة ضمت ثلاث ندوات تثقيفية لطلاب مدرسة الشهيد كريم عامر زيدان تحت عنوان "الانتماء والمواطنة"، وأخري بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة في التدريس لمواكبة المناهج الجديدة في ضوء خطة 2020-2030"، بالإضافة لندوة عن "البحث عن المشكلات التي تواجه الطلاب وكيفية مواجهتها"، إلى جانب أستعراض دور الجامعة وكلية التربية في المشاركة المجتمعية.

قام بالكشف الطبي على أهالى القرية فريق طبي متكامل من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من كليات جامعة المنيا في التخصصات الطبية والتمريض، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية التي حاضر بها، الدكتور محمد فتحي عبد الرحمن المدرس بقسم التربية المقارنة، والدكتورة بسمة عبدالرحمن جبر مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس، بإشراف الدكتور عيد عبدالواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتورة اسماء محمد عبد الحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام علي قوافل جامعة المنيا المتكاملة الدكتور مجدي مصطفى كامل وكيل كلية الطب، وصلاح سيد يوسف مدير متابعة وتنفيذ المشروعات والمدير التنفيذي للقوافل.
"جامعة المنيا": توقيع الكشف الطبي على 201 مريض بـ"صفط اللبن"
"جامعة المنيا": توقيع الكشف الطبي على 201 مريض بـ"صفط اللبن"
"جامعة المنيا": توقيع الكشف الطبي على 201 مريض بـ"صفط اللبن"
"جامعة المنيا": توقيع الكشف الطبي على 201 مريض بـ"صفط اللبن"
"جامعة المنيا": توقيع الكشف الطبي على 201 مريض بـ"صفط اللبن"
"جامعة المنيا": توقيع الكشف الطبي على 201 مريض بـ"صفط اللبن"
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