"الاختلاف في بيئة العمل".. ندوة بصيدلة عين شمس (صور)

أقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة ندوة بعنوان الاختلاف في بيئة العمل.





وذلك تحت رعاية أ.د. مها فاروق عبد الغني عميد الكلية وأ.د. أماني أسامة كامل – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر في الندوة الأستاذة الدكتورة أميرة مبروك القصاص الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية بالكلية الصيدلة، تاتي هذه الندوة ضمن فاعليات الموسم الثقافي للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠ بهدف رفع درجات الوعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للكلية.



