Advertisements
"الاختلاف في بيئة العمل".. ندوة بصيدلة عين شمس (صور)
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
Advertisements
آية حمروشي
Advertisements
أقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة ندوة بعنوان الاختلاف في بيئة العمل.
وذلك تحت رعاية أ.د. مها فاروق عبد الغني عميد الكلية وأ.د. أماني أسامة كامل – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر في الندوة الأستاذة الدكتورة أميرة مبروك القصاص الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية بالكلية الصيدلة، تاتي هذه الندوة ضمن فاعليات الموسم الثقافي للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠ بهدف رفع درجات الوعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للكلية.
الجدير بالذكر أن الأستاذة الدكتورة أميرة مبروك القصاص قد تقلدت العديد من المناصب القيادية ولها العديد من الأبحاث المنشورة دوليا ومحليا بالإضافة الي كونها شاعرة وروائية وعضوا بإتحاد الكتاب.
Advertisements