مقتل وإصابة 20 من قوات "اليبشه" في قصف جوي شمالي العراق

نفذت طائرة مجهولة قصفًا جويًا شمالي العراق، أسفر عن إصابة 20 عنصرا من قوات "اليبشه"، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء.

ووجهت الطائرة المجهولة ضربة جوية لمقر تابع لقوات اليبشه في منطقة خانه صور التابعة لقضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، أن "الضربة أسفرت عن تدمير المقر بالكامل وقتل وجرح 20 عنصرا من قوات اليبشه".

ويعرف عن قوات "اليبشه" موالاتها لـ"حزب العمال الكردستاني"، لكن معلومات تشير إلى إنها منضوية في هيئة الحشد الشعبي العراقي.

وبحسب مصادر إعلامية عراقية، سيطر محتجون عراقيون على مبنى متعدد الطبقات يستخدم كمرآب للسيارات يطل على جسر السنك، ليبسطوا بذلك سيطرتهم على منطقة جديدة بوسط العاصمة العراقية.

وشل إضراب، دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحياة في عدد من مدن ومحافظات الجنوب وأعطى دفعاً جديداً لحركة الاحتجاج المستمرة منذ أكثر من شهر، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها الشارع بالفشل في إدارة الدولة وبالفساد وعلى مستويات عليا في مفاصل الدولة.

وسيطر المحتجون العراقيون، على ساحة الخلاني ومداخل جسرين، هما السنك والأحرار، بالإضافة إلى مداخل جسر الجمهورية وساحة التحرير، بينما تتحصن القوات الأمنية في النصف الآخر من تلك الجسور.