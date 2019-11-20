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كيف استقبل نجوم توتنهام خبر تعيين مورينيو مدربا للفريق؟

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
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مورينيو
مورينيو
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أول رد فعل لنجوم توتنهام بعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديراً فنياً للفريق في الساعات الماضية.


وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي التعاقد الرسمي مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بعد إقالة بوتشيتينو.


واكد نادي توتنهام على أن مورينيو سيحصل على راتب 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم ضعف ما كان يتقاضاه المدرب السابق للفريق بوتشيتينو بعقد ممتد حتي 2023.


وقال صحفي سكاي سبورتس كاڤيه سوليهكول عبر تويتر: لاعبو توتنهام متحمسون لفكرة اللعب تحت قيادة مورينهو، ادارة توتنهام وعدت مورينهو بصرف أموال لتعاقدات جديدة في يناير عند الحاجة.

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