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المستقبل لهن.. مروة ممدوح نموذج متميز بمدرسة محمد نجيب الرسمية بالإسكندرية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:34 ص
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الطالبة
الطالبة
ريم محمود
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أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن ثاني نموذج متميز وموهوب من الطالبات، في إطار المبادرة والحملة التي أطلقها الاتحاد بعنوان "المستقبل لهن"، والتي تهدف إلي إبراز وتسليط الضوء على الطالبات المتميزات والمتفوقات في شتي المجالات بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن النموذج الثاني بالمبادرة هو للطالبة مروة ممدوح أمين بالصف الثالث الإعدادي في مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات التابعة لإدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت عبير، أن الطالبة مروة متفوقة دراسيا وحاصلة على جوائز في حفظ القرآن الكريم ومراكز في تحدي القراءة العربي الإماراتي على مستوي محافظة الإسكندرية، وكذلك الطالبة المثالية في المركز الثاني علي إدارة العجمي التعليمية في العام الماضي، وذلك لتدشنيها مبادرة "المسألة أخلاق"، وكذلك فازت في مسابقات عديدة منها " اقرأ وارتق". 


وتقول والدة الطالبة مروة: "أول شئ تمنيته منذ طفولة مروة حفظ القرآن الكريم، وبالتالي ألحقتها بدار تحفيظ قرآن وهي في عمر ثلاث سنوات، وكان ذلك الدافع لها في حفظ القراءة والكتابة والذهاب للمكتبة، وهي الحمد لله متفوقة دراسيا ومحبوبة بين الجميع واجتماعية".

وتابعت والدة مروة: "أنا بتعامل مع ولادي بقدر المستطاع بطرق تربوية، وأنا دايما بشجعها في الذهاب معها في كل مسابقة وتكريم ودائما أقول لها انتي بطلة في نظري حتي لو لم تفوزي ويكفي أنك سعيتي وحاولتي". 

وأشارت والدة مروة إلي أن أبنتها تتمني الالتحاق بمدارس stem  والالتحاق بكلية العلوم في تخصصات علم الفلك والفضاء، مستطردة: "بنتي نفسها يكون في اهتمام أكبر بأطفال الشوارع".

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الكلمات المفتاحية

مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عبير أحمد المستقبل لهن

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