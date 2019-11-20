برشلونة يقلب الطاولة في ملف أنسو فاتي



ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه ليجانيس يوم السبت المقبل في الحولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.







يسعى نادي برشلونة للحفاظ على أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني واستمراره في صفوف النادي بتجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن النادي الكتالوني يسارع في هذه الأيام من أجل تحسين وتجديد عقد اللاعب الشاب صاحب الـ17 عامًا.وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن البارسا يسارع في عملية تجديد عقد فاتي (تحسينه ورفع قيمة كسر العقد)، ويريد أن يقوم بذلك في أسرع وقت ممكن.وأضافت الصحيفة فاتي لديه عقد مع البارسا حتى عام 2022، مع عامين إضافيين اختياريين، وبند كسر عقده 100 مليون يورو.